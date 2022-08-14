「腐乳撈飯」出身基層的李特首，正在就其首份《施政報告》處女作搜集公眾意見，但更不要忘記來自國家領導人的意見和要求——「切實排解民生憂難」、「讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活」。新一屆政府班子收到嗎？

國家領導人說得情真意切，就是要讓市民有希望。那麼，新任政府必須徹底檢討原有許多涉及基層民生的公共政策中存在不少雙重標準、自相矛盾、劫貧濟富、重資輕勞的錯誤政策，沒有「讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活」。其實，令市民覺得無希望，最終令政府自己也沒希望。執權柄者知否？

最突出和最典型的例子，是香港只能領取最低工資時薪的，又是在香港最危險疫情前線、最辛勞、最無保障、最厭惡性工作的勞動者。付出「半斤」，得不到「八両」的等價回報，還要被政府成立的最低工資委員會通過最荒謬的、無人性的決定壓迫，連續4年凍薪沒人工加，令全港最低工資員工的收入水平凍結在每小時37.5元，每月只得7,800元。特區政府還一再拒絕每年一次檢討勞工界最卑微的普世要求，林鄭政府還獎勵最低工資委員會主席一個大勳章，這樣重富輕貧、親資壓勞的施政方針，豈不逼市民上街反政府？林鄭民望掃地便是鐵證。

最低工資被凍薪4年的同期，社會又是甚麼情況？首先通脹年年有加無減，最少升1.3%，最多升2.9%；其次，政府決定為薪高糧準的18萬公務員今年一律加薪2.5%，資助機構員工同等受惠，足證雙重標準欺壓最低薪勞工階層。最近，房屋署也宣布今年10月加租1.17%，雖延後一年實施，但說明加風已掀。試問，政府豈可把繁榮築在血汗勞工之上？