紅棗巢皮心未老！各位街坊，清潔香港運動又起錨啦！今趟肯定唔係打一場大風而只拾兩塊落葉！今次誓要深入鼠穴盡殲鼠子，深入全城600衞生黑點將佢哋「漂白」，說不定黑點變「桃花源」，沒有垃圾污水，矚目盡是花香鳥語，舊區變新貌，換了人間，香港名正言順係「香港」而非「鼠港」、「臭港」！

各位，並非發夢，係真㗎！今日政府開始全城打擊衞生黑點，為期3個月。嗱！過去本報為民請命，多番報道油尖旺、三無大廈等藏污納垢，可惜過去政府未見有乜特別行動。呢嗱！新一屆政府上任後，新成立嘅跨部門「地區事項統籌工作組」，由政務司副司長卓永興帶領，政府會動用財政預算案嘅5億元撥款，展開有關計劃，並制訂關鍵績效指標（KPI），行動要「以深圳為目標」。

首階段為期3個月，將重點打擊全港600多個鼠患、非法棄置垃圾等衞生黑點，甚至清拆棄置招牌、191條公屋屋邨同步大清潔等。喺滅鼠方面多管齊下，如設立19隊夜間防治鼠患流動隊喺深夜捕鼠、使用「T型鼠餌盒」取代懸掛式鼠餌袋、喺公屋加裝防鼠及捕鼠裝置、舉辦防治鼠患講座等。咁多動作，畀大家睇到嘅，起碼政府今趟與老鼠誓不兩立，捕鼠決心可謂「心潮逐浪高」。而日夜圍剿，相信鼠屍必定遍巷橫街，若然，堪稱回歸以來老鼠之首趟大浩劫，大家即管拭目以待！

清潔香港運動搞咗大半個世紀之所以失敗，論者都指出係部門權責不清，而且每次無不予人「為做騷而做騷」，尤其食環署執法不力又hea做，在上冇監督，下面求其做，捉鼠自己變懶蛇，變為「蛇鼠一窩」！今以重點打擊，政策毋庸置疑，問題係要誠心摯意、持之以恒及做好監導，才可望有成效。