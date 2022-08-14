在新世紀的經濟模式下，資方為了經營上的彈性或縮減成本，企業組織與獨立工作者簽訂短期合約，這樣的產業生態被稱為零工經濟（gig economy），這種短期合約模式，看似為零工工作者帶來更大的自由度，但同時也衍生了保障不足和權益問題，最近多宗涉及零工工作者的工業意外發生，包括在MIRROR演唱會中的舞蹈員被大型顯示屏擊中頭部的工業事件；亦有多宗網上平台的外賣派遞員，在工作期間發生嚴重意外，這些意外或導致短期以至永久傷殘，更有身亡個案。工會除了為其家屬提供即時援助外，更重要的是要催促政府完善法例，堵塞漏洞，保障零工工作者的權益。

先說假自僱的問題，假自僱是指勞資雙方本來有明確的僱傭關係，例如工作流程、時間由僱主決定，工作場所、器材由僱主提供，但資方卻以「服務協議」的合約形式將工作以「外判」給單一員工，以撇除僱傭關係，逃避僱主責任。而演唱會的舞蹈員也是典型的例子，近年亦有不少行業出現習非成是的情況，包括旅遊業的導遊領隊、影視製作團隊，甚至是日薪制的醫護工作等，而且有擴大的趨勢。

就假自僱的問題政府一直都是鴕鳥政策，說這是勞資雙方的自由協定，萬一出現糾紛，法庭亦會按照實際情況來判定是否僱傭關係。最明顯的例子，筆者曾揭發政府的檢測中心和疫苗注射中心，有部分醫療集團以假自僱形式聘用護士及支援人員，但當時的食衞局官員以如有投訴可以向勞工處舉報，及局方已明確要求承辦商要嚴格遵守勞工法例，是典型的外判了工作，也外判了責任的說詞。筆者期待新一屆政府，要更積極處理假自僱的問題，而不是等意外發生了才被動處理，政府應要主動說明僱傭關係的定義，製作清晰指引，向勞資雙方多作宣傳教育，勞工處要加強在工作場所的巡查，政府亦要全面檢視自己的外判合約是否有類似問題。

第二種情況就是僱傭關係存在灰色地帶的情況，主要包括一些網上平台的派遣工作，如速遞送外賣、家居清潔、交通運輸等服務。外國一些國家例如西班牙，就透過法庭判例確定他們的僱傭關係，但這種做法的缺點是公司可以透過更改合約，減少對員工的控制以規避法律。另一種如英國的做法，設第三個受僱身份類別，稱為「工作者」（workers），定義較「僱員」略為寬鬆，但同時亦可享有部分的勞工權益，例如工作保險、最低工資、工時規定及年假。

最後，當然還有一些是明確的僱傭關係，但故意規避「418」連續僱傭定義的散工權益問題，這些都是本屆政府應要正視和解決的問題。方法總比困難多，問題在於政府有沒有決心。要增強社會的發展動能，防止集體躺平，就要讓勞動者獲得有尊嚴、有保障地工作，讓他們可以全情投入，為社會作出貢獻的同時能分享社會進步的成果。