正論：蝸居工廈求容身　同是香江淪落人

特區迎來最高溫的夏天，基層感受至深，劏房戶焗熱難當，但有人連合法劏房也不能負擔，要被迫「屈蛇」在不能居住的工廈單位，同樣是劏開多個房間，這些工廈住戶卻不能見光，皆因隨時會被掃蕩！

有社區組織對工廈及天台屋住戶情況作出調查，估計全港約一萬二千戶租住工廈，調查結果顯示住戶收入普遍比較低，家庭入息中位數僅約九千元，較私人樓宇劏房租戶更低三成，不難猜到，工廈的租金亦是比私樓劏房便宜四成，租金中位數約三千元，吸引了不能負擔私樓劏房六至七千元租金的基層人士，但眾所周知，工廈地契限制用途，不能用作居所，居住在工廈屬違法，令到住戶提心吊膽，亦覺得抬不起頭。有一家之主每朝帶兩位女兒上學，感覺「好似做賊」，最終女兒跟媽媽搬走另外租劏房居住，一家人分隔兩處。

同是天涯淪落人，住在工廈的都有自己的辛酸故事。有人排公屋10年都未能上樓，訴說炎夏連沖涼都不能，需要去公廁洗身，到了冬天要沖「凍水涼」，寒天飲冰水，點滴在心頭，聞者也感受到這種難受。亦有單身女士等了6年公屋，與朋友在工廈租住床位，但卻被業主迫遷，最後只能租住天台屋，面對垃圾及火警威脅。工廈單位較大，有的一劏40伙，幾戶共用廁所，品流複雜，不少人擔心工廈安全隱患及生命受到威脅，惶恐不可終日。總之，來自不同背景，大家都不約而同，渴望離開這惡劣環境，無奈搬出去卻沒錢租私樓，難道要露宿街頭？

房屋問題是老生常談，歷任特首都聲稱是重中之重，但25年來特區政府多次換屆，但依然未見有起色，輪候公屋時間一再加長，基層甚至中產都要為「樓」奔馳。新班子上任個多月，時間尚短，未可以要求甚麼脫胎換骨或立竿見影的成績，但至少要讓市民看見新政府是有計劃有政策去改善房屋問題，可是到現在，口號及演說做了不少，卻連簡單的時間表又或者路線圖也未交出一個，空口講白話，叫市民如何看得見希望？政府在2014年12月16日的《長遠房屋策略》，希望逐步扭轉目前房屋供求失衡的局面，基本上未能兌現而且大落後，現屆政府若不加緊交出具體計劃，恐怕又像前人以《長策》來做擋箭牌。

若果政府無計可施，便應該多聽各界意見，東方傳媒機構為民發聲，出謀獻策，《東方》獻藍圖，包括土地及房屋方案，出動人力物力找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內的閒置土地，例如大埔、將軍澳和元朗三大工業邨有大幅空置土地，涉及閒置用地及廠房便有逾19.5萬平方米，而發展大埔船灣淡水湖，填湖兼興建公營房屋及私營房屋，亦可紓緩本港住屋問題，事實證明香港有大量土地可供發展。

《東方》藍圖指出，本港工業式微，政府可重整及善用工業區和工業邨土地改為房屋用途，葵涌、長沙灣及新蒲崗等工業區許多舊式工廈已非從事工業用途，政府容許食肆和派對房搬上工廠大廈營業，但卻不容許市民居住，只會增添基層怨氣。再加上執法掃走家當，無異逼人「瞓街」，而且難保業主稍後又會租給另一戶，沒完沒了。

善用工廈，改善其髒亂環境，只要稍加裝修，便可以作為過渡性房屋居住。正如社區組織所建議，政府應該進行風險評估，分階段執法及暫緩於非具高安全風險的工廈住所的清拆命令，並進行跨部門聯合行動，及早介入協助遷出，而不是將責任全數推給租戶。同時，亦應該放寬申請關愛基金搬遷津貼的申請條件及擴闊受惠對象。基金在11年來僅批出71萬元，申請門檻明顯過高。

政府一直以種種理由拖慢放寬工廈用途，拖拖拉拉，這種官僚態度窒礙發展，特別是本港建築審批程序複雜，發展商欲發展新項目，都必須經過發展局轄下多個部門的審批，包括規劃署、屋宇署和地政總署，手續繁複，令部分程序重疊。《東方》獻藍圖，早已建議簡化審批程序，由一個專責部門提供規劃、發展、發牌等一條龍審批服務，加快發展進度。

安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏，風雨不動安如山！千百年來百姓都是難求棲身所，證明這不是時代問題，而是政策及管治問題，能讓市民安居樂業便是好政府，回歸前大家目睹公屋及居屋的誕生，讓一代又一代人安居，回歸後政府在房屋政策，又有甚麼新猷建樹呢？所謂土地不足，只是供應不足，政府高官責無旁貸，理應廣納良言，新班子別要重蹈前人覆轍，不聽《東方》言，吃虧在眼前。切勿蹉跎歲月，盡快交出成績來！