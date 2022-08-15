世界視線：特朗普東山再起　三宗罪禍福難料

美國中期選舉臨近，政壇掀起一股前所未見的風暴。聯邦調查局（FBI）搜查前總統特朗普的大宅後公開搜查令，指他涉嫌違反《間諜法》、妨礙司法公正及非法處理政府紀錄。三宗罪的指控十分嚴重，對有意在2024年再次競選總統的特朗普而言，是一個重大考驗。但有危亦有機，特朗普可趁勢大打悲情牌，為回歸白宮造勢。

根據《美國法典》，違反《間諜法》及妨礙司法公正罪成，最高可分別判囚10年及20年。非法處理政府紀錄罪成的其中一項刑罰，便是取消當事人擔任聯邦公職的資格。不過，美國聯邦最高法院裁定，憲法已有總統任職規定，國會不能根據《美國法典》改變憲法規定。具體而言，憲法僅規定總統須是美國公民，年滿35周歲及至少在美國居住14年。換句話說，即使特朗普最終因非法處理政府紀錄入罪，從憲法而言不代表喪失競選總統資格。

當選總統後，特朗普曾受到通俄指控，司法部前特別檢察官米勒未能判斷前者是否有罪，只能把他的部分競選團隊成員定罪。假如FBI今次無法找到足夠證據把特朗普入罪，他的支持者隨時瘋狂反撲。在陰謀論渲染下，特朗普支持者普遍相信精英階層組成盤根交錯的關係網，並控制政府及傳媒機構。而特朗普的存在，便是對抗腐敗及墮落的精英階層，重塑政治生態及把美國帶回正軌。

FBI在特朗普寓所海湖莊園的抄家式搜查，更令支持者確信特朗普受到精英階層迫害。部分人揚言向FBI開戰，並宣稱裝彈上膛，俄亥俄州辛辛那提有人更持槍闖入FBI辦公室後被警員擊斃。當特朗普支持者拿起槍與政府對抗，無疑是一個內鬥升級的危險信號，內戰危機四起。

雖然美國總統拜登極力否認下令調查特朗普，但明眼人看得出事件背後的民主共和兩黨黨爭無法調和，雙方已徹底撕破臉，不鬥過你死我活是不會罷休。FBI搜查海湖莊園只是揭開兩黨較量的序幕，好戲將陸續有來。圍繞中期選舉及布局兩年後的總統選舉，兩黨無所不用其極，社會撕裂的傷口將久久不能愈合，政客繼續操弄民眾並從中漁利。