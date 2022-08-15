功夫茶：人間悲劇日日有　市民睇見梗係走

今時今日，絕大部分香港人嘅訴求，查實好簡單︰生活喺一個平靜嘅社會，有一個安穩嘅家，一份安定嘅工作，日出而作、日入而息，一家人生活得樂也融融，已經好滿足！偏偏現時經濟委靡不振，市民人人財困，幼無所養，老無所依，誰之過？好好地一塊福地，搞到烏煙瘴氣，黑社會無所顧忌，老鼠曱甴遍地，邊個嘅責任？咪係歷屆政府囉！所謂「世風日下，道德淪亡」，一個社會出現問題，住喺嗰度嘅人都自然問題多多。本港家吓三朝唔埋兩日就發生一宗人間悲劇，並唔係毫無原因！

呢嗱！大角咀前日發生一宗虐嬰慘案，涉事男嬰「軒仔」嚟到呢個世界僅僅3個月，都未感受到父愛母愛、未歷盡人世滄桑、未享受富貴榮華，甚至未知何謂情情愛愛，就已飽受虐待，最終更撒手人寰、魂歸天國；試問軒仔做錯咗啲乜呢？冇，軒仔根本一啲錯都冇！咁係邊個環節出錯，觸發呢宗悲劇呢？係親生父母所託非人？係涉事夫婦毫無道德、泯滅人性？功夫茶認為，呢啲最多算係導火線，真正有問題嘅係整個社會風氣，而歷屆政府有着不可推卸嘅責任！

假如深入探討尋日曝光嘅案情，誰是誰非，相信看官們都心中有數！軒仔嘅爸爸媽媽並唔係唔想照顧親生骨肉，而係為勢所逼，因為陷入經濟困難，好唔容易先搵到工無耐，自然係拚命工作行先！畢竟喺香港地，湊大一個細路仔花費巨大，燈油火蠟樣樣要錢，少個崩都隨時無飯開，咪只好將愛兒寄養！一般嚟講，雙職父母無暇照顧仔女，可以交畀託兒中心照顧，之但係先前爆出一宗轟動社會嘅「童虐居」案件，或多或少都影響父母對託兒中心嘅信心，寧願交畀信得過嘅親朋好友，何況涉案夫婦仲有一定程度嘅育兒經驗呢！

講到涉案夫婦，女疑犯本身同丈夫非常恩愛，不時晒出一家人溫馨合照，殊不知近月感情突然生變，男方仲不時對妻兒動粗！究竟乜嘢令到男方突然性情大變呢？原因可以有好多，但功夫茶推測，多數離不開環境遭遇問題！現時喺香港地，生活壓力極大，好多港人朝不保夕，受煩惱同擔憂夾擊，情緒無法得到正確宣洩，好容易走上歪路！涉案夫婦嘅家庭，本身係非政府機構營運嘅綜合家庭服務中心跟進緊嘅個案，假如當局及時發現同介入，係咪有機會避免悲劇發生呢？

講到生活壓力，大家可能第一時間諗到嘅係經濟尚未復甦嘅問題。啱，但又唔啱得晒，即使生活喺唔發達嘅地區，一樣可以尋找快樂！問題嘅關鍵，應該在於喺經濟倒退嘅同時，本港社會失去應有嘅秩序，形成混沌局面，使到港人唔單止憂柴憂米，而且仲要擔心好多問題！舉幾個簡單例子，例如離奇車禍日日發生，隔幾日又有私家車炒上行人路；例如毒品問題嚴重，就算海關幾神勇日日破案，依然永無止境；又例如愈來愈多後生仔被人踢入黑社會，男嘅被人屈去運毒做替死鬼，女嘅被迫賣淫做雛妓，父母點會唔擔心！

即使無兒無女，成年人為咗賺錢開飯，個個搏晒老命，想話收工飲杯酒輕鬆吓，都要擔心自己安危！畢竟樓上吧「無王管」罪惡叢生，飲酒隨時被人屈去吸毒；就算去攞正牌嘅酒吧，都唔代表安全，點知會唔會捲入黑幫仇殺，無喇喇中流彈命都冇㗎！大家唔好唔記得，轟動全港嘅中環槍擊案至今仲未偵破，涉案槍械未被尋回，仲有疑犯未落網，甚至有啲落咗網又獲准保釋，好多疑犯都係南亞裔，一個屈尾十潛逃返家鄉都叫「還好」，假如繼續仇殺，香港永無寧日！大哥，擸槍射人同劈友都夠膽，都唔使旨意佢哋會奉公守法啦！

講到底，香港今時今日又點止窮咁簡單，直頭係一片混亂添！以前有黑暴亂港，家吓又有黑社會亂港，唔好話大魚大肉，香港人想食啖安樂茶飯都冇嘅，又點會壓力唔大呢？難怪短短一年內，有超過11萬人移民嘅，治安咁差，有錢都冇命享，梗係走夾唔抖啦！就算移咗民搵唔番好工，可能只能洗吓碗碟，但窮得嚟起碼生活得有安全感。社會亂自然民心亂，民心亂就會多悲劇發生！所以話，想要阻止再有悲劇發生，新一屆政府首先就要搞好民生，做好治安，有安全感先有歸屬感，有歸屬感自然唔再有移民！