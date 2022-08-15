歐洲左翼人士近幾十年最大的錯誤，該是認為福利資本主義的體制已解決了資本與勞工的階級矛盾。勞工已被吸納在福利體制之內，有工會、政黨代表他們的權益，再沒有對立的需要。這是從20世紀初的社會民主主義的立場進一步倒退。經濟範疇已無階級衝突，政治衝突便轉移至社會與文化層面。例如性別與性傾向的爭執，認同的政治，以及環保問題。於是社會運動的政治便逐步從針對大資本、政府轉移出來，爭取女權主義、LGBTQ的社會和政治認同，以及反現代工業、都市化與全球化的環保主義。這些議題都有合理之處，但將之替代資本與勞工的階級矛盾，卻頗有商榷餘地。

自戴卓爾夫人與列根，西方福利主義的政策與措施都在退步。新移民、非法移民變成社會最受剝削的一群。製造業與資源礦產從發達國家轉移至發展中國家，把發達國家勞工的苦役轉移至發展中國家的低薪勞工去，也從發展中國家的得益中支付發達國家的福利措施。可惜發達國家貪得無厭，還用高負債來支付高消費、高軍費和金融化的兩極分化趨勢。當發展中國家逐步崛起，發達國家的收益減少，便減投資、削福利。福利主義在政治愈來愈右傾底下，正不停地被淘空。勞工整體朝着合約工、臨時工和失業發展。基層貧窮正出現在美歐盟、日本等國家裏。資本的利潤還在增加，社會文化鬥爭替代經濟鬥爭，變成資本與政府以此轉移社會矛盾，掩飾底下的衝突。

左翼理論家如Habermas提出Communicative rationality（溝通的理性）來作為當前民主的基礎。可社會大眾不是坐而知之。在教育、傳媒等愈來愈商業化，為資本所操控、塑造，社會民眾容易被洗腦誤導。於是經濟沒問題，也不成問題，反而是性別、性傾向，抽象的民主自由人權，和環保才是問題。可惜，這些都變成簡單化、絕對化和宗教化的崇拜。把理智與社會歷史的具體現實抽掉，成為民粹主義的政治口號、政治迫害。德國的綠黨更是典型政客化後連原來環保原則也可放棄。為他們自以為的民主人權，讓德國民眾在制裁俄羅斯下，陷入能源危機、民生危機。這樣的激進左翼思想便因脫離現實而變成資本操縱的代理人。

歐洲左翼失去了幾百年傳統，在政治取向和價值上漸與右翼趨同。這屬歐洲文明的悲哀，也正標誌着歐洲整體的衰落。