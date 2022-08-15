在「一國兩制」框架下，香港反中亂港勢力和「一國」的關係，和中央政府、特區政府的關係是敵我矛盾，是對抗性矛盾，因為他們的所為，損害了國家主權、安全和發展利益，要最終顛覆「一國兩制」，實現「港獨」或「變相港獨」或勾連外國勢力，分裂國家。

香港早有人把他們比喻成「吳三桂引清兵入關」，乃不折不扣的漢奸行為。看看他們策劃發動的反修例黑暴，美國星條旗、英國米字旗，還有當年「八國聯軍」旗四處狂舞，叫喊「美軍登陸香港」、「特朗普解放香港」，黎智英狂喊「為美國而戰」，就知道反中亂港勢力乃徹頭徹尾的賣國勢力、叛國勢力，是地地道道的危害國家安全的犯罪團夥！

在中國總體國家安全觀的十六種安全中，首位是「政治安全」，第二位是「國土安全」。政治安全「攸關黨和國家安危，其核心是政權安全和制度安全」。國土安全是指領土完整、國家統一；「國土安全是立國之基，是傳統安全備受關注的首要方面」。而政治安全不保，國土安全必然難保。在香港，顛覆「一國兩制」必然和有人搞「港獨」、搞分裂緊密相聯。反中亂港勢力多年來猖狂活動，正是矛頭指向國家的政治安全、國土安全，是危害國安的嚴重罪行。

其三，香港和國家的「經濟安全」也受到反中亂港勢力的危害。他們的活動和招引外國勢力制裁，破壞了香港和國家的「經濟整體實力、競爭力和抵禦內外各種衝擊與威脅的能力」。其四，反中亂港勢力的活動，還危害了國家的文化安全。「文化是民族的血脈，是人民的精神家園」，反中亂港勢力崇洋媚外、戀殖瘋狂、肆意抹黑詆毀中國歷史和文化，惡毒「去中國化」，企圖切斷中華民族的血脈，為「港獨」和分裂國家張目。其五，他們發動的暴亂更是「直接威脅社會公共秩序和人民群眾生命財產安全的治安、刑事、暴力恐怖事件」，屬破壞國家「社會安全」。