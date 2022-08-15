兔死狐悲，物傷其類。社交平台專頁「公務員Secrets」兩名管理員因貼文涉及煽動罪，日前被警方國安處拘捕，其後多個同樣以「Secrets（秘密）」為名的專頁即時關閉，顯然是心裏有鬼。有人明知故問，說在專頁上發牢騷、講是非也不行，香港還有言論自由嗎？其實任何自由都有底線，發牢騷、講是非本來沒有問題，但必須有事實根據，不能造謠抹黑，不能暗箭傷人，更不能煽動仇恨，一旦超越了法律和道德底線，就必須承擔所有責任。

隨着社交平台興起，各類訊息無奇不有，泥沙俱下。裏面充斥各種虛假訊息，不少所謂的揭秘和爆料都是無中生有，以訛傳訛，有的只是為了滿足網民獵奇心理，有的則是惡意誹謗。例如以匿名方式攻擊某人某事，根本是暗箭傷人，而不是甚麼言論自由。若是有理有據，何不正大光明投訴，而要躲在暗處？被攻擊者連公開申辯的機會也沒有，這是言論自由嗎？

上世紀30年代紅極上海灘的一代女星阮玲玉，不堪輿論誹謗而心力交瘁，留下「人言可畏」四字後便服藥自殺，可見流言蜚語足以殺人於無形。特別是在網絡發達的今天，任何謠言都可以迅速流傳，對社會和個人造成的傷害再怎麼強調都毫不過分。

事實上，網上充斥色情、暴力、賭博、粗言穢語、網絡欺凌等等，早已見怪不怪，更大的禍害是反中亂港勢力利用網絡散布謠言，混淆視聽，藉此煽動暴力，製造亂局。反修例黑暴之所以造成這麼大的破壞，就是因為假新聞氾濫，甚麼「太子站打死人」、「新屋嶺性侵」、「爆眼女」等等，令許多年輕人受到煽惑，參與打砸燒搶。

有些人以為躲在鍵盤後，神不知鬼不覺，就可以肆意造謠、抹黑、謾罵。殊不知人在做，天在看，網絡世界並非法外之地，同樣要受現行法律規管。在這方面，國際上早就有許多先例可援，美國等西方國家都有相關法例規管網絡及傳媒訊息。新加坡相關法律尤其嚴厲，惡意散播假新聞最高可被判監10年及罰款10萬新加坡元，執法當局甚至有權要求個人或機構助查和對付敵意資訊宣傳，並要求披露與外國的關係。香港這方面的執法力度明顯不足，導致網絡世界烏煙瘴氣。現在隨着警方國安處高調執法，躲在鍵盤後的牛鬼蛇神都將無所遁形，請好自為之。