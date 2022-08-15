入境檢疫「3+4」方案及「紅黃碼」安排已經實施，惟陸續有議員收到「黃碼」僱員求助，指僱主不准其上班，又不准以有薪病假替代。有見及此，勞工處強調僱主應讓「黃碼」僱員上班，如未能安排「黃碼」僱員在完成酒店強制檢疫後上班，僱主應向僱員支付原本在該期間上班可得的報酬。此外，「黃碼」人士不得以顧客或訪客身份進入屬主動查核「疫苗通行證」處所，但該處所員工上班則不受限。

勞工處釐清「黃碼」僱員的上班安排是好事，僱主亦應體諒和遵守，無謂因此剋扣僱員年假或工資。惟有關安排卻不乏自相矛盾之處，勞工處表明「黃碼」僱員可到主動查核「疫苗通行證」處所上班，但「黃碼」顧客則不准進入，其實兩者對傳播疫情的風險相若，為何一個得、另一個唔得呢？更何況，「黃碼」僱員可以上班，可以和同事、客人有接觸，偏偏不准到食肆堂食，只能自己孤獨地吃飯，這是甚麼道理？難道上班期間沒有播疫風險，獨自吃飯也不會有口水橫飛的情況，偏偏只有到食肆堂食才是高危？

筆者明白政府為振興經濟將防疫措施鬆綁的良苦用心，但政策必須合理，如今卻是矛盾重重，反映有關政策根本多此一舉。本欄多次指出，全世界的先進地區早已撤銷入境限制，新加坡人連口罩也不用戴，人家一樣活得好端端，甚至搶去本港不少生意，單是會展業，已有許多公司聲言永久轉投新加坡。港府現在才稍作放寬已比人遲，還要弄出模棱兩可、令人摸不着頭腦的「紅黃碼」來，無異於添煩添亂。

說到底，在愛國者治港的大前提下，中央對現屆政府可謂十萬個放心，港產官僚大可大刀闊斧走自己通關的路，根本無必要船頭驚鬼、船尾驚賊。