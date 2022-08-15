學外交，首先要學習如何與身邊的人相處，由近及遠，才能夠及於家邦，以至及於天下。可惜的是，近年美國正在走背運，好些執掌外交事務的人，竟然像是全然不通世務，就連做人的氣味也沒有丁點，更遑論要與四鄰萬邦，建立良好關係。

上任的美國國務卿蓬佩奧，曾在社交平台上載一張照片，照片中有一隻小狗把小熊維尼的毛公仔推倒在地。明眼人都知道，蓬佩奧是藉此宣洩對中國領導人的不滿。以一個毛公仔去影射、諷刺別人，未免太低級趣味，恐怕一個十來歲的女孩子也不屑為之。蓬佩奧乃堂堂鬚眉男子，更是世界第一強國外交部的掌舵人，竟然做出如此幼稚可笑之事，你說這漢子，不是就連一點做人的氣味也沒有嗎？

蓬佩奧固然不濟，但他的繼任者布林肯也是個渾人，對人情世故同樣茫無所知。早前，華盛頓政府無視北京的警告，縱容美國眾議院議長佩洛西出訪台灣。訪問行程完結後，北京推出的反制措施勢挾風雷，暫停了不少中美兩國的磋商合作，包括在能源和氣候方面的事宜。

布林肯聞訊後大是不爽，公開批評中國不負責任，認為即使兩國交惡，也不應該影響到環保層面的合作關係。我不妨點撥一下這個傻漢吧，未知布林肯先生可有鄰居？假如你鄰居的老夫婦有5個孩子，都聚居在一起。你卻天天去鼓動其中一個孩子，要他跟父母反目，甚至游說他將姓氏也改掉。你這樣做是明擺着要拆散別人的家庭，老夫婦不來揍你一頓已算是客氣，大家的睦鄰關係自然要破裂。如果還期望能夠像以往一樣，每逢周末兩家人有說有笑，攜手灑掃社區的街道，你這樣想，豈不是太傻、太天真？