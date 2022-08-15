港府早前放寬海外及台灣入境人士抵港檢疫期，由7日改為「3+4」（3日酒店隔離連同4日居家醫學監察）。醫務衞生局局長盧寵茂被問到檢疫期會否改為「0+7」，他表示要視乎數據和疫情發展，強調需循序漸進。

聽鑼聽聲，聽話聽音，「0+7」乃必然發生，只不過為官者不會貿然全面撤辣，需要踩着「逼力」，逐步收掣而已。

為了遷就社會上的盲毛，「3+4」實在有其過渡性需要，蓋因有很多盲毛迄今仍不時大叫：「全面放寬抵港檢疫期，放晒啲病毒入嚟，你負責呀？」要抵住這班盲毛的「逼力」，港府需要時間逐步放寬，這是可以理解的。常言道，老襯亭下冇嘢多，盲毛最多。此等盲毛不去反思本港接種率既已如此之高，但仍採取斬腳趾避沙蟲的方式，以減少與外國接觸來印證所謂的「疫苗減低重症及死亡風險」，那何不規定接種後人人得匿藏被窩呢？這將更能凸顯疫苗有效性。盲毛們對於一而再出現曾打4針人士染疫亡，以及有人反而舉家無打針全中疫但又全康復的實例，視若無睹，在在說明現時主流病毒株的破壞力與疫苗的效能，均未有得到恰如其分的正視。

有聲音抱怨「3+4」實施初期，在疫苗通行證「紅黃碼」制度下，有市民明明有資格堂食也被請吃「閉門羹」，這涉及用家未有及時更新系統，這是宣傳不足的問題；又有外傭僱主希望可選擇讓外傭在酒店完成7天檢疫，惟與其說這是「3+4」引發的混亂，倒不如說是人性的現實，假設法例容許外傭不需與僱主同住，肯定有僱主巴不得將需要隨傳隨到的外傭抨到後樓梯，也不願收容這些住在家中的陌生人，並非每一個聘請外傭的家庭都會與外傭打成一片、「sir like you」的，對不對？