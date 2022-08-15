新一屆政府成立「地區事項統籌工作組」，昨日起開展全港清潔運動，首階段為期3個月，重點打擊全港600多個鼠患、非法棄置垃圾等衞生黑點。筆者和所屬政黨，早前已約見負責統籌行動的政務司副司長卓永興，提出建議並獲得吸納，例如成立19隊夜間防治鼠患流動隊，以新的工具滅鼠，加強清理及回收發泡膠箱等等。相信這次清潔運動有助改善環境衞生，至於成效能否持續，市民拭目以待。

過去港府曾進行多次全港清潔行動，但行動過後，狀況很快被打回原形，深水埗、油尖旺等舊區的衞生情況依然惡劣，鼠患禁之不絕。衞生黑點屬「老大難」問題，並非單靠特定時間的清潔行動就可解決，最重要是透過持續的跨部門協作，訂立各部門的績效指標，以結果為本，推動績效考核，將打擊衞生黑點恒常化，防止黑點死灰復燃。

首先，當局要盡快建立一套處理各區衞生的「標準運作模式」，理順各部門的職責範圍，杜絕部門互相推卸責任的情況。每一個具體的衞生問題，都有一個領頭部門去負責處理，避免市民投訴無門，亦讓地區人士可與有關部門進行對接，舉報和跟進地區衞生黑點情況。其次，市民和商戶同樣有責任，當局除了加強宣傳教育和社區參與，提高居民質素，更要提升監管和執法力度、修訂法例提高罰則，以增強對「垃圾蟲」的阻嚇力。

此外，前線清潔工人的工作非常艱難，當局必須加強對他們的支援，除了增撥資源增聘人手和改善待遇，亦應考慮在鄰近清潔工人工作的地點，例如垃圾站、公廁、街市空置檔位，加設有水有電的休息室，供清潔工人休息，改善他們的工作環境，保障前線清潔工友的職業安全健康。