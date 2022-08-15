今天是日本政府宣布無條件投降77年，忘記過去就意味背叛。中華民族抵抗日本帝國主義的侵略，浴血奮戰，從「九一八」算起14年，香港也淪陷三年零八個月。

香港市民在淪陷後，英勇不屈的抗日鬥爭事迹不應被湮沒，抗日愛國精神應傳揚。雙槍劉黑仔的神出鬼沒、襲擊機場、槍決漢奸，大家都耳熟能詳，但你知道在敵人心臟戰鬥的英勇故事嗎？

聖若瑟書院周齡齡老師有這樣的回憶：「我外婆的住所在九龍太子道，是東江縱隊港九大隊市區中隊的聯絡站，外婆是聯絡站負責人。外婆當年在日軍司令部軍營為日本軍官做飯、洗衣服，目的是刺探軍情。」「得到情報後，外婆通知其他游擊隊員回家打麻將，一邊打麻將，一邊把軍情傳送。」「軍情緊急，游擊隊員把情報寫在字條上，由外婆讓9歲的小兒子把情報傳送出去。」

「外婆深明大義，富正義感，『沒有國，哪有家』的家國信念，讓她義無反顧地鼓勵自己的孩子走上抗日戰場，我的姨媽，就是拿着槍、扛着炮，也用智謀去抗擊日本侵略者的東江游擊隊隊員。」

游擊隊搶救美軍機師，「姨媽的任務，就是把外婆從百貨公司買來的刀叉，運送到游擊隊基地供美國戰機機師使用。」「外婆買刀叉時遭到嚴厲盤問，結果她用上日本司令部通行證，更打開預先安排好的箱子，內藏筆挺日本司令軍服，『司令今晚要宴客，刀叉是給客人用的。』」「刀叉終於到手了，當年17歲的姨媽把刀叉藏在生日蛋糕裏，坐船運送到游擊隊基地，然後再送到美國機師手上。」抗戰勝利70周年時，姨媽和大舅都獲國家頒「中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章」。上述寶貴抗戰歷史，實錄輯自周老師新著《圓夢》。