香港儼然是個悲情城市！近年來因疫情下自殺率高企，港大防止自殺研究中心早前嘅數據顯示，自殺人數超越「極高警戒線」。此外，近年虐兒至死的個案亦時有所聞，而且手法極度兇殘！尋日本報報道嘅一單嬰兒死亡個案，據悉係財困母親「所託非人」，疑因經濟拮据陷困境嘅母親，上月暫把3個月大幼子「託孤」予多年好友嘅家庭照顧，詎料錯把愛兒往鬼門關送！日前凌晨時分，男嬰喺託養單位內暈倒昏迷，儘管即時送院搶救，惜最終回天乏術。

消息令人悲憤，由於男嬰身體遍布可疑嘅灼傷和瘀傷，法醫察覺事有蹊蹺，即時通知警方跟進。警方經初步調查，不排除男嬰生前慘遭虐待折磨，以涉嫌謀殺拘捕受託照顧男嬰嘅夫婦，正循多方面深入追查。有立法會議員指事件或屬「冰山一角」，為讓虐兒悲劇不再發生，建議盡早提交強制舉報虐兒個案機制嘅條例草案予立法會審議，並且盡快訂立「沒有保護罪」。

虐兒案揭之不盡。據社署保護兒童資料系統數字，去年有1,367宗新呈報虐兒個案，創下歷年新高，當中以身體虐待佔比最多，高達43.6%，而「行兇者」則主要是父母，佔整體近六成。看來，「天下沒有不是的父母」有再商榷之餘地。

在一個衰世，孔子所提出嘅「仁」字都難尋。錢穆指仁乃孔子思想之主要基本所在，佢話：仁為人心之同然，凡人心必皆仁，故仁即是人之特性之標幟。其心不有仁，即不得謂之人。然而，近年我們看到太多不是「人」嘅例子，去年「童樂居」虐兒事件，事件至今多達34名職員被起訴及提訊。可見香港教育除了要灌輸愛國教育，「人」的教育也不可缺少！人都做不成，愛乜都係假！