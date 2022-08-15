在解放軍東部戰區結束「圍台封島」演習當日，北京在事隔22年發表了史上第3份《對台白皮書》，從兵凶戰危的敏感時間點，到文中36次提及「台獨」，「白皮書」既凸顯台灣在地緣政治角力中淪為被推上「對峙前沿」的「反華棋子」，亦反映從「冷和」到清「熱獨」的台海新格局，簡要而言就是：絕對不會為任何形式的「台獨」和「台灣牌」留下任何空間。

全文逾1.3萬字的白皮書是在國際博弈和台海關係關鍵節點發布的一篇重要文告，36次提到「台獨」，遠超於過往兩份白皮書的各自5次，反映今次是對「台獨」分裂勢力及外部干涉勢力的嚴重警告，更直指民進黨當局的謀獨行徑導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景，擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙。一切都清晰明確，亦都附上前提說明，不再容留絲毫可供模糊性操作的想像或誤導。

1993年《台灣問題與中國統一白皮書》和2000年《一個中國的原則與台灣問題》，都有特定的時代性和針對性。第一份白皮書是在「辜汪會談」後，台灣耍弄政治手段，逕自策劃「重返聯合國行動」；第二份白皮書，則是台灣先拋出「特殊兩國論」，再成功「政黨輪替」後制訂，兩者都是因「和而不統、分而不獨」的「冷和」被衝擊後的回應，相對被動亦相對妥協。

至於今次出台的第三份白皮書，背景仍是台灣當局單方面政治操作，由「抗中保台」、「去中國化」，到引入美歐勢力，一再妄圖「挾洋謀獨」、「以武拒統」，甚至強打「香港牌」、插手「港獨」、「黑暴」，政治黑手走上台前，公然背棄「九二共識」、硬踩「一個中國」紅線，令港台之間、台海地區的建設性對話，從2016年起已深陷「冬眠」，尋共識的「冷和」漸成過去，毀共贏的「熱獨」威脅迫臨。促和統、清「熱獨」，已成新時代的對台新任務。

經濟商貿和民眾交往雖仍活絡，但「惡意螺旋」持續升高，正由冷和轉向冷戰，甚至擦槍走火的臨界點亦已逼近。須指出，香港應在中央的指揮領導下：第一，以民間平台方式，重新發揮「第三地」職能、為台海重設溝通大門。第二，一國兩制雖是全國統一的必然模式但卻淪為箭靶，除因台灣的內部政治格鬥，亦因香港未能做好元祖示範，為「台獨」和外部勢力提供彈藥。因此，香港應在「由治而興」的過程中，貫徹落實並維護一國兩制的初心，達致行久致遠，為一國兩制台灣版提供完美示範，這是香港的歷史任務。

第三，從本身經驗出發，借助香港的國際平台，說好香港故事，做好文宣推介，讓台灣以致全球都看得到、感受得到一國兩制的優越。第四，嚴抓法治，嚴斬「獨」根，防堵香港被政治滲透，用政績展示香港清「獨」後的盛景。