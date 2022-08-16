世界視線：九州沖繩導彈陣　日本憂失生命線

所謂「台灣有事即日本有事」的想法，已反映在日本的防衞構想中。日本計劃提前兩年，2024年在九州及沖繩部署改良射程的陸基反艦導彈，加強第一島鏈中琉球群島與台灣結合部的防衞並封鎖東海，牢牢控制海上生命線的想法不言而喻。

擬提前部署的導彈是12式反艦導彈增程版，將分兩階段把射程由200公里增至900甚至1,500公里。發射平台不再局限於發射車，將研發戰機及軍艦發射版本，甚至潛射型號，成為海陸空通用導彈。12式反艦導彈目前用於打擊海上目標，升級後將成為對地攻擊彈道導彈，具備打擊港口及導彈發射地點的能力，形成日本執政自民黨口中的「對敵基地攻擊能力」。

升級改良的12式反艦導彈部署在九州及沖繩後，可威脅上海在內的中國東南沿岸城市，更把朝鮮半島東西海岸納入打擊範圍，成為介入台海及朝鮮半島局勢的利器。日本高度依賴原材料和能源進口，經濟生命線從波斯灣經印度洋、馬六甲海峽、南海和台灣海峽到日本。有90%運往日本的能源經過台灣周邊，故日本視台灣為生命線不可或缺一部分，並屢有小動作。

說起生命線，倒令人想起臭名昭著的日本侵華理論「滿蒙生命線」。當年日本為了吞併資源豐富的中國東北及內蒙地區，指兩地是日本國防及經濟命脈，日本控制後便可立於不敗之地。田中奏摺更明確指出，征服世界的第一步是征服滿蒙。在全球經濟大衰退的刺激下，日本於1931年發動九一八事變，揭開中國14年抗戰序幕。歷史不斷發展，日本生命線從當年的林海雪原變成深藍海洋，關注地方從滿蒙變為台灣，並在台灣問題上十分高調。日本甚至模擬台海突發狀況，夥同美國制訂聯合作戰計劃草案，顯露出把台灣納入地緣戰略的企圖。

日相岸田文雄日前改組內閣，防衞大臣一職由親台派的濱田靖一出任，預示日本將配合美國印太戰略，不斷介入台灣問題，並把影響力沿第一島鏈往南延伸，掌握更多原料入口及製成品出口市場。隨着美日不斷興波作浪，台海火藥庫的危險程度又再增加。