功夫茶：衞生惡劣黑點多　快做實事少囉唆

香港人事務繁忙，相信好多看官們都有過類似經驗，年頭已經話要執屋，講吓講吓，終於都係等到「年廿八洗邋遢」，先肯的起心肝大掃除！嗱，屋企亂少少呢，唔影響到鄰里，問題都唔算太大嘅！之但係換轉香港政府得個「講」字呢，問題就好大啦！話晒香港現時衞生環境已經稱得上係「惡劣」，衞生黑點遍布18區，區區有鼠患，東方傳媒機構一再曝光情況，引起各界重視，偏偏上屆政府無動於衷！卒之等到換屆，新政府終於話要補鑊啦，但暫時都仲係講咋喎，有成效未呢？

呢嗱！今次呢個「清潔香港大行動3.0」，宣傳力度極其巨大！單單講負責牽頭嘅政務司副司長卓永興，連續3日周圍宣傳，又記者會、又落區巡視，又登上各類型媒體節目大肆宣揚，係威係勢咁！呢，卓永興尋日又登上電台節目，話未來半年會制訂打擊衞生黑點計劃，仲會就計劃制訂關鍵績效指標(KPI)，而且暫時唔會移除現有衞生黑點，以免問題故態復萌，所以喺短期內，衞生黑點數目只會增加！咁喺首階段呢，當局會先處理後巷棄置車輛等等嘅「老大難」問題，又會喺衞生黑點加裝閉路電視，加強執法力度咁話！

聽落去好似好對辦，卓永興仲重申呢次個計劃會實事求是，強調唔係做騷，希望有階段性嘅改善。係咪實事求是呢，現階段冇人敢寫包單，畢竟當局係就係開始派人清理一啲後巷雜物，但已經完成清理嘅黑點有幾多呢，查實係個謎！就功夫茶肉眼所見呢，現時街道市容都係冇改善，發泡膠箱依然堆積如山，老鼠照舊橫行無忌，市民行過後巷小巷，仲係要忍受臭味！嗱，咪話功夫茶唔教精啲官，要實事求是又想宣傳呢，咁咪公布吓已經獲得清理嘅黑點數目，下一步會清理嘅黑點，乜都講得一清二楚，市民咪心中有數囉！

現階段除咗「雷聲大，雨點小」之外呢，其實仲有好多問題陸續浮現，好似話部門權責分配問題咁。尋日就有議員講到，衞生黑點牽涉多個部門，而且過往屢現畫地為界同各自為政等等情況，認為食環署要先擔起「第一反應員」嘅角色，並制訂KPI，喺收到舉報後，要喺限定時間內處理咁！呢啲都係好建議嚟，尤其一旦設置咗KPI，推卸責任嘅情況肯定更加突出，索性由食環署搞掂，而且功夫茶認為，唔單止要喺限時內處理，仲要講明處理唔到會點，有關部門係咪會受到懲處咁，冇適當壓力，邊得嚟進步呢？

雖則話「清潔香港大行動3.0」只係啱啱開波，但官員都唔好太囉唆，少說話多做事，畢竟好嘅開始，就係成功嘅一半！廣義啲嚟講，呢次清潔行動都係新一屆政府上場之後，其中一個大項目，假如話清潔咁簡單嘅事都做唔好，市民喺未來5年，都唔使旨意有咩期待囉！