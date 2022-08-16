正論：疫禍無邊眾生苦　嬰孩受罪最無辜

近日男嬰虐殺案令人神共憤，嬰孩可愛似天使，卻沒有法力，最是軟弱無力，亟需要大人保護，但我們撫心自問，疫情下孩童所受之苦，大家有努力去避免嗎？抑或他們是防疫不力的代罪羔羊？

新冠肺炎疫情清零無期，患者不分老幼，幼童嬰孩患病不懂自我照顧，又或盡快通知家人，往往在明顯發病才發現，錯過最早治療時間，令到病情加重，近期屢傳出幼童確診死亡事件，亦不乏嚴重個案。早前一名20個月大女嬰快測確診，出現嘶哮症，近日瑪嘉烈醫院一名2歲3個月大男童確診，亦出現嘶哮症，病症主要由病毒感染引起，幼童高危，患者的咽喉會腫脹及壓住氣管，阻礙呼吸，嚴重病情可在短時間內轉差及死亡。

該名確診男童本身沒有打疫苗針，胞姊同樣未打針亦染疫，一直以來，都有人爭議是否該讓小孩打疫苗，疫苗最初開打，也是讓成年人先打，原因也是對疫苗的副作用及後遺症，對未成年人士的影響，有一定保留，更有證據顯示打疫苗的青年人有機會出現心肌炎。前陣子，11歲女童打了第二針復必泰疫苗，3星期後爆發心肌炎，一度昏睡不醒，情況危殆，在兒童醫院深切治療部留院一個月後，出院還要坐輪椅。雖然未有證據顯示與疫苗有關，但瓜田李下，亦沒有證據顯示與疫苗無關。試問家長看見這些個案，對於叫自己子女打疫苗，有所顧慮也是情理之內。

家長確實陷於兩難，疫情歷久不散，死了近萬人，當局及專家顧問不斷強調打針的必要性，變種病毒肆虐，兒童抵抗力較低，入院數字近日趨升，港府再呼籲家長盡快安排子女接種新冠疫苗。接種科興疫苗的最低年齡一降再降，6個月大的幼童也可接種。不帶子女去接種，又或者帶子女接種，出了事都一定懊悔萬分，病在子女身，痛在父母心，相信這是雙親極難做的抉擇。

政府一味標榜接種疫苗的安全性，很多個案第一時間被撇清關係，疫苗保障基金門檻極高，除非當場出事，否則申索難度極大，但人死不能復生，就算賠一、兩百萬元，能補償人命傷亡嗎？第5波近萬人無辜喪命，有冤無路訴，大家都知涉及防疫漏洞，但又有誰負責呢？失職局長任期滿不續任，可以回大學教書，絲毫無損，逍遙自在。但平民百姓，在這場抗疫戰事，毫無退路，隨時家破人亡，一生心血付諸流水。

昨日兩名國泰空少涉違防疫例出外見面案件開審，警誡口供指國泰向他們表示，上門探望朋友等日常活動都是獲准許。事發在第5波爆發之時，未夠一年，大家都像恍如隔世，多少人失去至親，殮房堆屍慘況，不想記起，未敢忘記。案件公開審訊，讓大家看見當日政府及航空公司，在機組人員免強檢機制上，出現甚麼問題。真相會水落石出，絕對不能讓相關機構人士逃避責任。