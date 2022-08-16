在當前世界大局底下，歐亞兩地的形勢變化帶有巨大的不確定性。在歐洲是美國驅使歐盟全力攻擊俄羅斯，大戰正逐步升級，美國與歐盟以為可利用烏克蘭對付俄國，可是烏克蘭打不贏俄國。歐美的介入日深，先進武器源源不絕輸入烏克蘭，貪污導致部分武器外流黑市。武器的作用令俄軍進度受阻，俄羅斯的反應卻可能是戰爭的升級和擴大，以此來避免俄軍的戰敗。

與此同時，歐美製造出來的烏總統澤連斯基的人氣和國際上的影響，卻使澤氏與他的新法西斯主義政府未必完全依從歐美的指揮，貪污舞弊是一端，而烏軍襲擊核電廠更會構成更大的失控危機。烏克蘭政府已不顧人民與國土，純為一己的政治與經濟利益，炸核電廠製造巨大的核災禍，嫁禍俄羅斯，也更主要的是把烏南烏東炸個粉碎，玉石俱焚，烏東的地方武裝與俄軍只能撤退，克里米亞也難堅守，整個烏克蘭的東南部變成幾百年不可恢復的廢墟，分隔俄羅斯與歐美西方勢力。歐洲當然會受到巨大的政治、經濟與環保衝擊，可以就此一蹶不振。

澤連斯基等未必計謀歐洲，但他們只顧勝利、勝利後的利益，以及其後可擁巨資逍遙美國。這是歐洲和俄羅斯的最大危機，烏克蘭、東歐作為犧牲品。

在東亞，中國大陸最大的克制是不與台灣開戰，武統是待而不發，北京不想把東亞變成烏克蘭一樣打個粉碎。在中東、北非和烏克蘭之後，美國的軍工體制與金融資本是不惜把舊世界砸個粉碎，以確立他們絕對的全球霸權，開展他們的奴役新世界。伊朗崛起、俄羅斯復興都要鎮壓，中國的強大和走自己的道路更要摧毀，一如19世紀西方對付其他大國是將之分裂而治之，蘇聯是如此，南斯拉夫聯邦也要打碎。中國這麼大，他們當然是要將之肢解，四分五裂才可保中國不能反抗。民主、自由、人權和國家主權，對他們來說都屬騙其他人的廢話。遮羞布一掀，便是赤裸裸的強盜面孔與心態。

中國的努力是堅持最大的克制，可是在國土被佔、台獨分裂時，就如俄羅斯，不得不出兵抵抗美國，戰事亦難免在南海冒起。中國或可勝，但美國必然糾纏，利用日韓澳紐，中國發展便大受挫折，保不住還有核戰風險。美國勝與敗，世界都會被破壞殆盡，羅馬帝國崩潰之後，便是黑暗時代。歷史總有啟示。