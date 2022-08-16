在解放軍大包圍實戰軍演備戰「無限期」、「常態化」下，英國《金融時報》駐台記者訪問了多名台灣官員和專家，得出結論是：蔡英文是「台灣最安全選項」，意思是換了任何人，都不會讓台灣安全。

這位記者撰文稱，65歲的蔡英文並非民族主義狂熱分子，擔任總統至今6年，仍有明顯的專業官員風格，在作重要決策前，她會傾向徵詢數名官員和學者的意見，其秉持的重要原則就是「平衡」。這位記者認為，平衡也主導了蔡英文的對大陸政策，指她在第一個任期時曾經試着彌合兩岸關係。該記者表示，許多外國外交官和政治分析家仍主張蔡英文是台灣「最安全選項」。

眾所周知，正是蔡英文當上台灣地區領導人後，摧毀了兩岸關係和平發展的政治基石——「九二共識」，退回到民進黨、陳水扁當政時「去中國化」和「台獨」路線，拚命配合美國打壓、遏制、圍堵中國大陸和「倚美謀獨」。蔡英文任內向美國購武200億美元。正是蔡英文摧毀「九二共識」、勾連美國，導致了兩岸關係高度緊張，在陳水扁基礎上不斷「再切獨香腸」。

而美國支持蔡英文當局、分裂中國的力度和「全領域」、「高規格」前所未有，瘋狂衝擊北京維護國家主權和安全的底線，導致了今次佩洛西竄訪台灣和解放軍大包圍實戰軍演及預示了「武統」攻台。台灣上空導彈和戰機直飛、環飛，整個台灣被解放軍團團包圍，炮聲隆隆，這就是蔡英文是台灣「最安全選項」？見過自欺的，沒見過這麼自欺的。台灣朝野大可又沾沾自喜、自我感覺良好，讓蔡英文領着他們一條道走到黑，「最安全」的自取滅亡可期也！

這位英國記者表示，蔡英文最懂得「平衡」，在對大陸政策上曾經試圖「彌合兩岸關係」，這真是睜眼說瞎話！摧毀了「九二共識」，這是搞「平衡」？還想「彌合」兩岸關係？這又是一個腦袋進水的傢伙。