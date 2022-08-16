不惜歌者苦，但傷知音稀。來自美國及世界各地的71位經濟學家日前致函美國總統拜登和財長耶倫，要求將遭美凍結的70億美元外匯資產交還阿富汗政府。對此，華府的反應只有4個字：麻木不仁。作為世界唯一超級強國，竟然乞兒兜搶飯食，霸佔一個窮國的資產而不歸還，這到底是甚麼國際規則？又是哪門子普世價值？

參與聯署的經濟學家指出，美國持有這些儲備金不具正當性。其實豈止不具正當性，根本就是巧取豪奪。這些外匯資產是阿富汗人民的血汗錢，更是救命錢，美國有何理由霸佔不還？美軍入侵阿富汗將近20年，給該國造成巨大人命和財產損失，美軍拍拍屁股走人，留下一個千瘡百孔、哀鴻遍野的國家，惟華府不但沒有對阿富汗人民作出應有賠償，反而凍結該國僅有的一點外匯資產，簡直比強盜更無恥。盜亦有道，強盜有時候也會講點道義，美國則壓根兒不講道理。

根據聯合國數字，數以百萬計阿富汗人正處於死亡邊緣，98%阿富汗人吃不飽飯，將近一半5歲以下兒童陷入嚴重的營養不良。毫無疑問，美國必須負起最大責任，他們將阿富汗弄得國不成國，無數家庭嗷嗷待哺，而華府竟見死不救，甚至劫貧濟富，到底還有沒有一點人性？難為老美總是將民主自由人權公義掛在嘴邊，臉皮未免太厚了。

有人說，美國不僅走上衰落的不歸路，也在墮落的泥沼中愈陷愈深，可謂一語中的。衡量大國的興衰有很多指標，有經濟、軍事、科技等硬實力，也有政治、文化、道德等軟指標。很明顯，美國硬實力固然日益衰落，軟指標也正不斷墮落。一場新冠疫情，就死了上百萬人，充分暴露美國政府的無能和民眾的無奈；一場總統選舉，就引發連場騷亂，兩黨惡鬥愈演愈烈，將美式民主的虛偽醜陋暴露無遺。華府政客們連自己國民的生死都置之不理，又豈會關心阿富汗人民的死活？

魯迅曾說過：「中國人的不敢正視各方面，用瞞和騙，造出奇妙的逃路來，而自以為正路……一天一天的滿足着，即一天一天的墮落着，但卻又覺得日見其光榮。」將這番話轉送給美國人，似乎更加貼切。美國政壇乃至整個社會一天一天墮落着，而老美猶自以為正路，以「民主燈塔」自居而對全世界指手畫腳，這才是最大的國際笑話。