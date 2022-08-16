出於防疫需要，港府硬性規定舉凡入境本港人士必須接種最少兩劑疫苗，這在非常時期無可厚非。惟隨着疫情趨向穩定，殺傷力大減，港府卻仍然一本通書讀到老，顯然不合時宜。有立法會議員透露，接獲多名海外港人求助，他們因為未接種疫苗而無法返港，冀當局放寬安排，以免這些港人有家歸不得。

這樣的要求可謂合情合理。每個人都應該有權因應身體狀況而選擇接種疫苗與否，港府推行「疫苗通行證」，市民為求出行方便只好硬食，但海外港人身處的地方，一來未必能夠輕易接種疫苗，二來外國政府亦肯定不會如港府那樣百般逼針，於是乎，這些未打針的港人想返港也不得其門而入。須知道，這些人也是香港居民，不讓香港居民自由入境，已有違反《基本法》之嫌，何況本港一些不打針的市民，他們前往大部分地區旅行也暢通無阻，偏偏無法返港，以致他們想外遊也不可能。「疫苗通行證」已限制了這些人的活動自由，就連外遊和入境自由也遭剝奪，既不公平也不人道。

其實現時許多國家早就取消入境門禁，對未打針的旅客也倒履相迎，日本便是一例，澳洲又是另一例。旅客只需持有有效簽證就可以去澳洲，毋須提供疫苗接種證明。為何人家可以香港不可以？再說，港府嚴防旅客入境播毒也就罷了，沒理由連香港居民也要像防賊一般。只要他們登機前提供核酸陰性證明，到達香港國際機場再進行核酸檢測，並到酒店隔離3日，實在看不到未接種疫苗的港人跟已接種疫苗的港人，播疫風險有甚麼分別。後疫情時代全世界都集中精神拚經濟，只有香港，一方面自稱國際金融中心，另一方面入境重重設限，連自己的居民也拒諸門外，簡直就是趕客。