武俠小說中的洪七公身懷絕技，一套降龍十八掌剛猛無儔，但他還有另一樣傍身法寶，就是打狗棒法。老乞兒一生與人打鬥，甚少使用，尤其最後一招「天下無狗」，在同輩高手東邪、西毒面前，從不親手展示出來。洪七公不是沒有講過箇中原委，他說單用其他武功，已經能夠力保不敗，打狗棒最絕妙的招式，就留待最關鍵時候才用，使對手防不勝防，自然能夠制勝。

中國軍隊恐怕也會另類的打狗棒法吧，而且用起來變幻迷離，若有若無，可能比洪七公手上的36路招式，更加讓人無從防避。早前，美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，此舉觸碰到北京的逆鱗，解放軍磨刀霍霍，要在台海大展神威。我巴巴地站在一旁，等着見識打狗棒法，可是一直待至危機初步結束，所期待的招式始終沒有派上用場。

最厲害的打狗棒法，出招無迹可尋，你雖然倒在地上，卻渾不知是如何被打翻的。我估計解放軍也掌握到相近的奇技，使對手着了道兒，還不明白是怎麼一回事。

2017年，美國軍艦鬧出了多宗碰撞意外，有人受傷，有人死亡，卻幾乎全是發生在中國海域附近。2021年，美軍最先進的「海狼」級核潛艇，在南海水底撞上神秘物體，事件導致十多名船員受傷。這一次又一次的意外，未免有點離奇，真是人為疏忽所致，還是另有隱情？

一直有傳言，說解放軍的電子干擾技術極高，用起來全無朕兆，你只能乖乖待宰，今趟中國軍方沒有在台海危機中使用出來，也未必是刻意留手，更可能是美軍知機，早就把航空母艦戰鬥群駛得老遠。狗子既然已急急遁走，大棒子自然無用武之地。