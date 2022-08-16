香港海關日前在深圳灣管制站截查入境貨車，發現一支懷疑槍械、一件懷疑槍械部件及80枚子彈。此外，海關機場科人員月初截獲3件從越南空運抵港內含懷疑冰毒的包裹，海關毒品調查科日前在深水埗拘捕一名涉案疑犯。海關屢建奇功，表現神勇，不但「護法守關，專業承擔」，更展現出真正的「心繫社會」，令人欽佩。

談到不法槍枝，任誰也知事關重大，若槍械成功流入香港，會被用作除暴安良還是作奸犯科呢？尤其是6月中環才爆發幫派仇殺鬧市開槍事件，警方至今所拘捕的只是些「魚毛、蝦仔」，對於涉事槍枝來源、下落、開槍者身份等，一律語焉不詳。隨着時間增長，各界的關注度亦開始遞減，「香港是有名的安全城市」之美譽，就這樣因為眼不見為乾淨，失而復得，你說是否很值得高興？

人們不禁要問，同為紀律部隊，海關月初截獲懷疑冰毒包裹，短短十多日已將涉案疑人拘捕，辦案與時間競賽，決不讓不法之徒好整以暇收拾細軟、溜之大吉，別忘記，人家海關還沒有像警方般搞高調懸紅呢。反觀警隊手握龐大資源，大量人力物力，單是線人費每年也花耗逾億元，然而，鬧市開槍竟然恍如鬧市燒炮仗般，兩個月已過，還是人槍皆杳，這是正在進行甚麼放長線釣大魚的精密部署嗎？海關極速拉犯，難道海關要拉的犯人都是自首的嗎？抑或也是要經過收風、踩線、追蹤、埋伏等，才可將犯人繩之以法？

早有聲音批評警隊辦案能力未如理想，甚至質疑是否存在保護傘，又指內地公安辦案能力比港警高很多。中港雖是一家，但兩地文化始終不盡相同，而海關工作成績大大搶了警方的鏡卻是有目共睹的事實。有海關為香港肩負守城重任，市民安心多了。