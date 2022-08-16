隨着疫情放緩，不少文化表演及活動復辦，吸引市民重回劇場，筆者最近觀看兩個文化表演，最大的特點是藝術與科技結合，令人大開眼界。第一個是西九文化區首個藝術科技節「藝創明天」的重頭節目《開心穿粵》，於傳統粵劇中加入人工智能機械人的演出，可謂一大突破，機械人仿照粵劇大老倌羅家英表情、聲線及姿態製作，全程站在觀眾席旁，不時與台上真人演員對話，又作出抱拳、伸手、轉頭等動作，栩栩如生，融合節目中的南音、折子戲、牌子曲及音樂演奏，體驗到傳統粵劇的源遠流長和創新。

第二個是康文署主辦的暑期藝術節「國際綜藝合家歡」，帶來多媒體原創音樂會《點解啊？點解啫！？》，由著名音樂人趙增熹帶領不同年紀和專業背景的歌手創作同演出兒歌，加上以藝術科技炮製的舞台特別效果，小朋友看到手舞足蹈。對於觀眾來說，亦是一個認識舞台、音樂劇場、增進親子關係、啟發創意的機會。筆者認為，藝術科技絕對是未來發展的趨勢，不但可以吸引新的觀眾入場看表演，亦可以讓藝術更加創新，帶來現場的新體驗。另外，藝術科技亦不限於應用在表演藝術，更可以利用虛擬實境、擴增實境、實時影像投射等技術，與其他藝術範疇相融合，促進藝術創作的內容和傳遞，支援藝術的傳承，加深觀眾的參與感。

香港要發展藝術科技，需要培養更多藝術文化界和創新科技界的從業員，並進行更多的互動和交流。「十四五」規劃中提及支持香港發展中外文化藝術交流中心，政府必須持續推動香港與國際及內地的文化藝術交流活動、提升場地設施、支援藝團等多方面策略去達致這個目標，令藝術科技的應用和人才培訓可提升香港在國際藝壇的地位。