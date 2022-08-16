太平紳士（Justice of the Peace）簡稱「JP」，是政府委任一些社會知名人士協助維持治安、巡視監獄和羈押處所、防止執法出現非法刑訊不公，以及協助處理一些簡單法律程序例如監督宣誓等按香港法例第510章《太平紳士條例》所賦予的職權職責。因此，太平紳士的封銜予人的印象必是公正嚴明，隨時接受來自受屈人士申訴的至高無上的神聖權威社會地位。

可是，回歸25年來，這一嚴肅依法委任的名譽公職，卻往往成為上層社會和權貴們的分餅仔遊戲。筆者曾被警告勿「成日罵政府」，否則不被委任太平紳士，足證所謂委任蛻變為政治交換的「商品」，令「太平紳士」這一本是冤情大使的「包青天」崇高社會地位不斷變質貶值，頒授者不鄭重，受封者也未必珍惜。

為甚麼說太平紳士地位會大貶值呢？請看特區政府剛公布的十多位獲委太平紳士中的前特首、前高官，哪有一點讓人覺得他們是公正嚴明和剛正不阿的化身？誠然，或許他們有不為人知的社會貢獻，但既然是前任大官高官，老百姓就只會從他們為官期內的表現評論。

首先是前特首林鄭月娥德不配任太平紳士。她在任內完全擱置700多名非法佔中被捕疑犯交審，公然包庇縱容他們，妨礙司法公平公正審訊，對被捕者拖延案件終結也極不公道。她卸任前作為中大校監，竟隻眼開隻眼閉讓涉縱暴庇「獨」的校長段崇智偷步延任3年，何來公正維持本港治安？

其次是前食衞局局長陳肇始，縱容食環署前署長劉利群包庇縱容黑暴期間的「連儂牆」，還予以升職加薪，簡直豈有此理！

更甚者是商務及經濟發展局前局長邱騰華，縱容前廣播處長梁家榮，讓港台變敵台，助紂為虐。