清潔香港行動首日，政務司副司長卓永興聯同眾局長巡視多個衞生黑點及視察前線工作，他表示行動絕非大龍鳳，因大龍鳳有「做完就算」、「交功課」意味，佢話清潔行動不止維持3個月，會持續進行。

卓永興喺塘尾道一帶嘅後巷衞生黑點視察，期間見到後巷雜物垃圾亂堆，又有多輛棄置多時、冇行車證嘅電單車，卓形容係小型電單車墳場，及後工人移走至少5輛被棄置嘅電單車。高官一到，立刻做到嘢啦！起碼個後巷霎時多咗空間，冇咗啲電單車，唔會積污水養蚊，已經係功德無量！

卓永興一路視察，一路指手畫腳，見到有雜物非法棄置喺印有「嚴禁倒垃圾，送官究治」嘅警告字句下，卓提高聲調，嚴斥「竟然喺太歲頭上動土，一定要嚴懲」！看官，這就有點做官嘅「官威」了。一般市民如老朽者，都有「生不入官門，死不入地獄」嘅潛意識，一見「送官究治」，唔腳軟個心都離一離啦！竟有小民斗膽在此亂倒垃圾，也難怪卓永興嬲嬲豬，表示「一定要嚴懲」！

大官落區出巡，「氣勢」就是不一樣！當卓永興發現牆壁貼有通渠廣告，即時嚟料：「呢個通渠王，貼晒咁多嘢喺度都係違法喎！打個電話畀佢，話畀佢聽已經違法！」有通渠師傅接受傳媒採訪時表示，收到政府通知要控告佢貼街招，佢坦言自己學歷不高，只懂通渠，若政府要趕盡殺絕，他也沒有工作可做，別人寫到大街大巷也不理，佢咁細一張招紙如果只針對他，他真的不服氣！

小民之怨，幾咁無奈復無助？做官是否就不懂「嚴以律己，寬以待人」嘅道理？卓永興做食環署署長時，搞衞生咪又係一無是處，何以沒有以責人之心責己？唔通應了同文所講「換了位置，換了腦袋」？