從童樂居案件到最近轟動全港的大角咀男嬰虐死案件，本港近年悲劇頻生，受害者每每是無法自我保護的老弱婦孺。縱然一再哄動社會，屢屢引起重視，但情況一直未有大改善，依然是每隔三五七日又發生一宗，不禁令人掩面嘆息，質問︰到底真的是香港人已經道德淪亡，抑或背後有人失職瀆職，才導致悲劇一再發生？這些悲劇真的是無可避免嗎？相信心水清的看官們，早已有了答案！

隨着大角咀男嬰案的案情逐一曝光，市民不禁發現，每位涉案人士均有可憐之處。男嬰的親生父母何嘗不想親手撫養兒子長大，奈何生活逼人；香港地搵食艱難，若非天之驕子，一出生便穿金戴銀，大部分年輕人在完成學業後都要拚命工作。處境稍好一點的，或許尚有餘力；但負擔稍重的，可能要供養父母，可能要還學債，身兼多職的人比比皆是。更何況，男嬰的親生父母已失業多時，足見早已山窮水盡；兩人能及時找到工作，還以為是上天眷顧，豈料竟是悲劇的開端，真的是造化弄人。

至於被捕夫婦，雖然極大機會是一切的元兇，但他們真的是人面獸心、泯滅人性嗎？從女疑犯的網上平台紀錄可見，他們一家也曾經歷一段相當幸福的時光，兩口子相敬相愛，還誕下愛情結晶，教人好不羨慕。然而從今年初起，夫婦兩人便屢屢爭執，男方更疑似虐待親生骨肉，究竟是甚麼令男疑犯性情大變呢？是男方移情別戀，抑或其他原因？

筆者有個大膽設想，結合香港社會近年情況，男疑犯大概也是被本港頹勢逼瘋的人！從今年初起，本港第5波疫情爆發，不但奪去了9,000多條無辜生命，更恐怖的是，上屆港府「瘋狂」且「無稽」的防疫措施，既阻止不了病毒蔓延，也扼殺了本港經濟復甦的一絲希望！須知道，早在爆發疫情前，本港經歷了長達一年多的暴動浪潮，經濟發展遭到重創，香港早已奄奄一息；頭4波疫情縱然本地感染人數不高，但在上屆政府強硬的「外防輸入」下，對外貿易大受影響，內需成為本港經濟唯一的救命稻草。

苟延殘喘的情況持續不了多久，在上屆政府私心作祟下，使得外防輸入瀕臨破產，病毒大舉入侵，港府於是逆大勢而行，在世界各國探討研究放寬甚至撤銷防疫措施的情況下，忽然祭出各式各樣的「辣招」，終於把經濟全面拖垮！經濟崩潰、企業倒閉，小市民又如何幸免於難呢？有被解僱的、有被遣散的，縱然港府推出甚麼「保就業」、「臨時失業支援」，只算是杯水車薪，終歸拯救不了萬民！

貧賤夫妻百事哀，一旦陷入貧賤，事事不如意自然有情緒、有壓力！一旦深陷負面情緒之中，不少人都容易走上歪路，真能柳暗花明又一村的少之又少！因為走投無路而「黑化」的例子太多太多，倘若新一屆政府不願香港變成悲劇之城，好應該審時度勢，想清楚香港現時最需要的究竟是甚麼！