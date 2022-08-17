功夫茶：大案細案日日有　毒品攻陷全香港

各位，知唔知「桂姐賣布，一疋還一疋」點嚟㗎？民間故事係咁講，話說小商販桂姐賣布，因為顧客多，照顧不過來，佢於是高叫：「一疋還一疋。」廣州話「一疋」諧音「一筆」，表示帳目一筆歸一筆，咪搞亂！

呢，功夫茶諗起呢則故事，皆因畀啲毒品快餐車搞到好亂，唔知邊筆歸邊筆！日前黃大仙警區特遣隊及特別職務隊中午喺彩虹邨進行反罪惡巡邏，巡至綠柳路露天停車場時，發現一輛私家車停泊路邊，車上兩名男子形迹可疑，遂上前截查，喺私家車上檢獲約33克懷疑氯胺酮（K仔）以及約39克懷疑可卡因，市值共約5.3萬元。兩名分別27歲姓陳及29歲姓何男子涉嫌販毒被捕，現正被扣查。

話口未完，尋日凌晨一時許，警方馬鞍山分區特遣隊巡經恆星樓對開，發現路旁一輛平治房車，車內20餘歲男司機神色慌張，於是上前截查，又喺車內司機手枕位搜出約106小包、總值約2.8萬元懷疑毒品可卡因以及兩萬元現金。阿哥，呢啲毒品快餐車都真係好似桂姐賣布，只不過唔係一筆還一筆，而係一包還一包啫！睇怕供應全港九新界，「生意」唔錯喎！否則點會日日有，前日有，尋日有，今日又有！這不是如「山陰道上，應接不暇」嗎？

見微知著，香港儼然淪為毒港！細如毒品快餐車，梗有一架喺路上！之不過，警方就捉「雞仔」，海關就捉「麻鷹」。呢嗱！有數字話畀大家知。香港海關喺今年上半年，於赤鱲角香港國際機場共偵破332宗毒品案，檢獲共1.16噸、市值近6億元毒品，以檢獲毒品重量及貨值計算，與去年同期比較均大幅上升，當中包括約576公斤冰毒，較去年同期檢獲量上升近12倍。

各位，畫公仔都唔使畫出腸咯啩！市民都會有疑惑：點解海關咁神勇，偵破嘅毒品大案動輒億億聲，而警方有專門毒品調查科，每年又花耗逾億元線人費，理應掌握更精準情報，何以緝獲嘅只係細眉細眼嘅幾皮嘢貨色，反觀海關一掃就中、一掃就有，全部以億億聲計！阿哥，作為守我城嘅帶勇之人不老貓燒鬚嗎？

香港回歸逾25年，問題係市民見到警方反黑掃毒叫到震天，之但係警方掃毒同海關相比，蚊髀同牛髀，講出嚟都羞家！仲有吖，拉嘅好多時都係啲後生仔女，相信係「替死鬼」居多，真正黑幫大佬卻永遠逍遙法外！此外，好似荼毒青少年嘅樓上吧，又係掃極都有，會唔會係假掃場，真販毒，成為黑幫收入來源？法治之區藏污納垢，難怪社會唔少聲音質疑是否有警員充當黑幫保護傘，空穴來風必有因也。