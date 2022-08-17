正論：海外求職陷險境　疫下搵工要留神

疫下經濟蕭條，搵食艱難，許多騙案應運而生。除了「刷單員騙案」、「網上情緣騙案」此起彼伏，最近亦有多名港人在不知情下遭網騙集團招攬前往緬泰一帶進行詐騙。其中一名身在緬甸的港男網騙一名港女後吐露自己身陷險境，向港女求救。警方和入境處亦證實接獲報案，今年6月至今已有多名港人家屬求助，反映跨境犯罪集團已將魔爪伸向香港。

近期有關東南亞的跨境犯罪新聞可謂層出不窮，包括台灣人被高薪誘騙到柬埔寨打工，被綁架禁錮虐打及性侵；緬甸「KK園區」拐賣人口並活摘器官，簡直愈看愈驚心。本報亦接獲一宗個案，過程曲折離奇。最先是一名港男透過網絡平台詐騙一名港女投資加密貨幣，港女損失金錢後懷疑受騙，質問該港男，該港男終於和盤托出自己身在緬甸一處無政府區域被迫從事網騙工作，犯罪集團逼其「跑數」至500萬元人民幣或交付贖金始肯放人；又自稱遭持槍分子監視，目睹有逃跑人士遭槍擊，人身安全受威脅，一度想過自殺。

警方證實，6月初接獲該港男母親報案，指無法聯絡身在海外的兒子，報案人其後自行聯絡到兒子並已向相關部門求助，案件列作「求警調查」。入境處「協助在外香港居民小組」亦表示，今年6月至今共接獲5名港人家屬求助，指其家人懷疑在泰國或緬甸失聯，其中3名港人已安全離開緬甸，其餘兩人的個案仍在跟進。

本報記者聯絡到該名港男，港男自稱在港從事保險工作，早前往泰國再輾轉被帶至緬甸，惟不願透露太多細節，僅希望本報能助他脫險。事實上，疫情下許多人都陷於失業，如保險從業員一類自僱人士，不少收入大減，許多人財政陷困，本地求職又屢屢碰壁，惟有轉而到海外博一博，一些跨境騙案油然而生。像今次「騙上騙」事件肯定只是冰山一角，受害人若不順從犯罪集團要求進行詐騙，隨時有生命危險；一旦東窗事發，這些受害人更有可能成為代罪羔羊，進退維谷，非常痛苦。

誠然，受害人有今日遭遇，自己也要負起相當責任。即使急於搵工，生活再艱困，也要清楚工作性質，以免因小失大；何況還要遠赴海外，豈可不慎之又慎？實際上，跨境騙案愈來愈猖獗，上述情況只是冰山一角，尤其台灣受害者眾多，如今也有香港人被半騙半拐，警方和入境處必須加強打擊，必要時更應聯同內地營救受困港人。更重要的是，疫下求職陷阱層出不窮，當局必須加強宣傳和教育，提醒市民不要輕易上當。

儘管犯罪集團的詐騙手法千變萬化，但說到底，萬騙不離其宗。謹記世上沒有免費午餐，也沒有「咁大隻蛤乸隨街跳」，由本小利大的投資，到不勞而獲的職位，在正常商業社會幾乎不可能存在。至於網戀一旦涉及金錢，更須提高警惕。惟有事事小心，多加留神，騙徒便沒有可乘之機。否則，不管執法部門如何加強掃蕩，如何不厭其煩地提醒市民提防陷阱，也是治標不治本。