產評：百年金融自沉痾　香港經濟奏哀歌

俄烏戰爭爆發後，美國聯合歐日諸國向俄羅斯祭出史上最嚴厲的金融制裁。國際金融本來是服務世界經濟，如今卻被政治化、武器化，加上全球央行猛力加息收水抗通脹，市場流動性由寬轉緊，頓令全球金融市場動盪不安。作為國際金融中心的香港首當其衝，近期港股表現一潭死水，指數反覆尋底，交投淡靜，新股集資更不似預期，再加上香港的防疫政策跟不上國際市場需要，變相趕客，長此下去，香港金融市場難以支持業界生計，人才與錢財求去，金融業愈做愈縮，香港經濟在區內的發展持續滯後，只怕最終難以追回失地！

過去，全球化下資本市場合縱連橫，歐美、亞洲與中港市場會互相參考資產估值，企業融資需求興旺，帶動信貸需求以至整個金融服務行業發展，資金在不同市場輪流周轉更替，全球資本市場愈做愈大，產生的財富效應能支持消費升級、發展基建與商貿，提升平均生活水平，促進世界經濟發展。

可如今環顧四周，美股和美元懶理高通脹而獨舞，實際上僅靠企業盈利回購股份支持，惟全球經濟正陷衰退，加上反全球化下，國際企業盈利增長更無以為繼，聯儲局要是持續執行量化緊縮貨幣政策，美股如何能維持長期牛市，不無疑問。

美股位高勢危，按過去全球化發展，本來資金可東來亞洲，包括中港等市場尋找機遇，偏偏中美博弈，令中港股市遇上前所未有的地緣政治風險。此外，美元獨強使新興市場備受貨幣貶值和外債危機雙重打擊。無奈中港兩地股市「互聯互通」又因持續的監管風暴、內房危機，以及嚴厲的防疫措施而受掣肘，8月與第三季皆已過半，香港的新股市場表現遠遜預期，連帶審計、企業融資、證券代理、金融信貸、展覽推廣等相關行業皆「坐冷板」。香港金融市場養不起人才，連帶相關的豪宅租賃、高檔餐飲消費、奢侈零售品等需求亦受壓，長遠勢必損害綜合競爭力，窒礙香港作為國際金融中心的發展。

隨着中美邁向脫鈎，本就代表着全球資源大洗牌，經濟體之間的競爭加劇，意味制訂戰略落實發展刻不容緩。所謂「逆水行舟，不進則退」，地球天天在轉，時間不等人。今年新加坡樟宜機場已超越香港成為亞太最繁忙機場，港人看着香港經濟每日坐失優勢，深明難指望通關即可百分百重返昔日繁華，再看見昔日港股中在區內獨當一面的金融、航空、科技等板塊巨股，如今都虎落平陽，風光不再，猶如經濟沉淪的寫照，更令人神傷。

疫情受控，香港早日落實有序通關，向外提供清晰的經濟復甦規劃，誠乃當務之急。偏偏港府如今仍在國際通關問題上猶豫不決，若末季經濟積弱之勢不改，只怕明年的展望更淡，應付國際金融變局的本錢亦愈來愈少。作為香港經濟命脈的金融業若不保，港人為着搵食，或北上發展、或移居海外，反正就是「鳥獸散」，則整個城市競爭力難復再。如是者，一切燦爛歸於平淡，也許就是香港的宿命。