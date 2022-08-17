世界視線：美國敗退阿富汗　拋棄友軍形象毀

不經不覺，美國撤出阿富汗已一年，但喀布爾國際機場長達兩周的混亂撤離場景仍歷歷在目。在美國黨爭鬥得如火如荼之際，眾議院共和黨人趁勢公布新報告，批評拜登政府拋棄一手訓練的阿富汗特種部隊，指他們可能轉投中國、俄羅斯及伊朗。共和黨的操作，無非是再次嘲笑一眾顢頇無能的官員，在中期選舉前盡力打擊民主黨形象。

報告指出，數百名阿富汗特種部隊成員、前安全人員及其家人，目前都滯留在當地，隨時面臨被塔利班殺害及虐待的風險。而且，他們了解美國軍方與情報界的戰術、技術和相關程序，並掌握敏感資料；一旦由中俄伊所用或被迫掉轉槍頭，將構成美國國家安全重大風險。此外，報告又提到拜登政府無視美軍指揮官的建議，並對塔利班違反停火協議視而不見，甚至沒有充分準備撤退。

阿富汗特種部隊因文化程度較高，可理解及配合執行戰術，一直是美軍清剿塔利班武裝分子的得力助手。在政府軍兵敗如山倒的最後時刻，不少部隊望風歸降塔利班，唯獨是人數處於劣勢的特種部隊仍負隅頑抗。由於雙方在過往作戰結下血海深仇，淪為塔利班俘虜的特種部隊均難逃一死，殺俘時有所聞。喀布爾失守時多地戰鬥仍未結束，但美軍不願踏出喀布爾機場半步，遺棄大批昔日並肩作戰的阿富汗特種部隊戰友。

美國最初為了戰事需要扶植阿富汗政府軍，提供訓練及出錢出武器，讓他們作炮灰衝鋒陷陣。但在最後關頭把他們棄之不顧，任由對方自生自滅，可謂相當無情。不得不說的是，喀布爾時刻反映美國對阿富汗的民主改造實驗失敗。美軍只顧自己，拋棄友軍落荒而逃的狼狽情景，令美國「西方領袖」形象轟然崩塌。

不過，美國並沒有吸取反恐戰爭失敗的教訓，仍扣押阿富汗70億美元（約546億港元）外匯資產，並繼續打着民主及人權旗號干涉別國內政。「喀布爾時刻」的近因是拜登政府急功近利所致，希望在911恐襲20周年前完成撤軍為政績加分。但事件遠因可追溯至特朗普政府達成的停火協議，毫無疑問民主及共和兩黨均需負上責任。