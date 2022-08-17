美國對付俄羅斯與中國是採取混合戰術，全方位的攻擊，不僅軍事施壓，在經濟、金融、輿論、意識形態乃至文化、宗教方面，都無所不用其極，全無底線。美國追求的全球霸權，純粹以利益為依歸，不是文明之爭，不同價值體系之鬥，利益與權力不受任何道德約制。二戰時可用核彈炸日本無辜的平民，韓戰時若不是杜魯門阻止，麥克阿瑟會用核彈炸中國大陸。其後的種種戰爭裏，美國都不惜用大殺傷力武器、生化武器來把平民變成附帶傷亡（collateral damage），也用各種欺騙、造假、嫁禍、偷竊來打擊對手。

面對這樣的政治無賴，世界是應該以文明相待君子之禮？苟若如此，不是書呆子，便是政治上的愚蠢、無知和對人民和歷史的不負責任了，也可能夾雜了許多不可明言的利益與政治企圖。

在過去蘇聯時代，乃至俄羅斯未復興之時，中國可坐看美國肢解蘇聯、俄羅斯和南斯拉夫，以為只要與美國合作，美國不會對付中國；中國可趁美國無暇兼顧，急速發展。然而，中國卻幾乎敗於20年的大貪腐。美國打垮蘇聯體系，還在謀求瓦解俄羅斯，並且開始騰出手來對付中國。中國不走蘇聯、南斯拉夫、俄羅斯東歐之路，便只能選擇與普京的俄羅斯、什葉派的伊朗起而抗爭。在內是關門清理內奸，外是至少要獨立自立。但是，不擺脫韜光養晦的退讓（或投機）心理，在美國得寸進尺、蓄意推翻中共政權、分裂中國的大前提下，中國能夠自保嗎？

中國可以大談國際公義與道德，可以示範怎樣守規矩、以德報怨，可以教育本國民眾修身齊家治國才平天下，也可以進一步修武備，要拒敵於國門之外。可是這樣的被動克制，能阻止美國的全方位攻擊嗎？打鐵需靠自身強，自身強卻沒有適當的戰略，在國門之外打擊敵人，削弱美國的攻擊力量，反而步步擔心惹怒得罪美國及西方，不敢援助俄羅斯、伊朗、北韓、敍利亞、委內瑞拉之對抗美國，不敢如俄羅斯那樣去美元化，即使言詞開始批評，行動上還是謹小慎微，不敢動搖美國的國際體制，中國仍是自我束縛，不敢放手來維護國家利益、國際公義，與美國認真地作全面化的抗衡。

中國有《孫子兵法》，但首先要認定敵人，不懼戰，找出最好的方法來戰勝對手，用《孫子兵法》來替代對市場的迷信、對西方道德的迷信。