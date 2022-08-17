香港教育局為官立學校校長及教師舉辦「國家主席重要講話精神」座談會後，現在又向全港中、小學及幼稚園教師派發「講話」單行本，要求教師「仔細閱讀及體會」講話要義，「準確認識『一國兩制』下的憲制秩序，加深認識國家與世界發展大勢」。

在特區新一屆政府各司局中，教育局對學習和落實國家主席的講話精神和行動最為積極。不過，如何學習、體會講話要義，教育局尚未作出安排，局方只說「教師可以單純閱讀，亦可與學生分享，或在公民與社會發展科課堂上與學生探討」，這即是單行本發下去了，學不學、怎麼學皆悉聽尊便，教育局沒有角色、沒有指導和要求，更不會有學習檢查。果真如此的話，這件事就成了做做樣子、成了浪費公帑和紙張，很不「環保」。

中央落實全面管治權，撥亂反正，清除各種思想混亂、歪理邪說，狠抓思想教育工作是必不可少的，也是一項長期的細緻工作，要有具體的硬性方法去做才能取得成效。這方面，內地在治國理政中對轉變人的錯誤思想和提高覺悟及認識有現成的經驗，香港可以學習，也必須學習。內地對中央文件和領導人重要講話的下達，各單位、各部門領導都要作出具體部署，並非各人「單純閱讀」了事，而是要拿出時間，組織學習，認真討論，查找問題，改進提高思想認識，整個過程事先要有計劃、事後要有檢查和總結。

不錯，這套學習文件、學習領導人講話的思想教育工作，香江府衙從來沒有搞過，也被某些人極力抗拒，正因如此，香港人對「一國兩制」、對「一國」的認識出了大問題，要解決對「一國」認知偏差和缺失出現的問題，就只能用國內教育的方法。在這個問題上，中央政府和國家教育部門應該派人來港指導這方面的工作，單指望香港教育局是不行的。與此同時，香港各司局和司法界這方面的學習和教育，也必須盡快動起來！