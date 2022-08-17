中文大學被稱為「暴大」，確實名不虛傳，暴亂雖然平息了，但校園裏仍充滿陰陽怪氣。該校日前舉行迎新日，到了尾段的「國家安全講座」環節時，轉播廳內竟有逾半新生中途離開。為甚麼？有人稱「迎新當日加國安講座有點奇怪，好像在警告你」，有人則說「有些東西不談也知道」。是嗎？如果真的不談也知道，中大就不會淪為暴大了。作為初來乍到的新生，剛進校門就不遵守學校的要求和紀律，這才是最最奇怪的事。

中大校訓是「博文約禮」，該校常務副校長陳金樑在迎新日致詞時不厭其詳地解釋，「博文」意為開拓眼界、學習更多新事物，「約禮」則指正確行為，不可忽視小至讓座的舉動。師長苦口婆心，可惜言者諄諄，聽者藐藐，迎新活動還沒結束，就有逾半新生擅自離席，這是博文約禮嗎？這是正確行為嗎？

見微知著，從這班新生的舉動，就知道其內心抗拒國安法。他們既不懂得尊重講者，也不懂得尊重學校，更不懂得尊重法律，日後的行為也就可想而知。「師者，所以傳道、授業、解惑也。」中大校長段崇智獲提前續約3年，理應掃除校園邪氣，為何對這種乖謬行為視而不見？

早前有項針對年輕人的調查顯示，逾半受訪者認為社會經濟發展無法令所有市民受惠，又有近七成人認為家庭背景及個人社會地位主宰上流機會。無可否認，社會經濟發展不平衡，的確無法令所有市民受惠，也確實阻礙不少年輕人上流機會。但必須知道，機會是留給有準備的人，關鍵在於個人選擇和努力，如果從一開始就抱着躺平甚至攬炒心態，好像這班中途離開的新生一樣，即使有再多的機會也未必可以把握。

國學大師錢穆數十年前評論香港教育一番話經常被人引用：「香港只有居民教育，而無國民教育。只有職業教育，而無人才教育。只有語言教育，而無文化教育。」這種教育氛圍下，只會培植出伶牙利齒的專業人士，他們只懂追逐名利與個人成功，而缺乏文化理想、群體意識與國家觀念。大師的分析一針見血，回歸前殖民教育的洗腦，令許多年輕人三觀嚴重扭曲，缺乏國家觀念不足為奇。最奇怪的是，回歸後不但沒有去殖民化，反而變本加厲，導致學生一個比一個怪誕，豈止缺乏國家觀念，有些人甚至沒有家庭觀念。