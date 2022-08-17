最近有一宗非禮女童案，因案中被告的「特殊身份」而備受關注，他正是轟動一時的Hello Kitty藏人頭案的被告之一。被告梁勝祖涉於去年12月在其天水圍住所內，藉詞替其朋友的10歲女兒按摩而觸碰其胸部，被控非禮。裁判官稱，被告當年誤殺罪成已屬多年前的案底，法庭不會就此加刑，但明言不會以寬容方式處理本案，最終判被告監禁12個月。原來判監12個月已是「不寬容處理」，被告幾個月後又是一條好漢，法庭再次刷新人們三觀。

Hello Kitty藏人頭案發生於1999年，2000年12月，陪審團以6比1大多數裁定3名被告謀殺罪名不成立，誤殺罪名成立，法官判處3人終身監禁。心理報告指出，第二被告梁勝祖有反社會人格、有心理病變症狀，其兇殘表現最嚴重最暴力，再犯同類暴行的可能性很高。這些內容輕易可在互聯網及當日報道尋獲，加上他總共有18次案底，即使自Hello Kitty藏人頭案上訴得直後已有10年沒有犯案，但現在他的而且確向一個女童施以辣手，判監一年到底有甚麼阻嚇力？

再閱其上訴得直原因，上訴庭指出，梁在死者遇害前一天沒有到案發單位，而原審法官在引導陪審團時，沒有引導他們考慮梁的離開是否足以終止與另兩名被告的合謀關係，上訴庭認為原審程序上出現了重要錯誤，故發還案件重審。2004年3月，法官改判梁入獄18年，2011年獲釋。

這名被告實際只坐監約11年，所謂判囚18年可謂搵笨。事實上，坐監可以扣假多達刑期的三分之一未免太仁慈太人道，加上被告若表現良好又可以提早放監，對受害者公平嗎？對整個社會治安真的沒有危害嗎？事實證明，法庭輕判遺害極大。幾可斷言，被告日後又會繼續犯案。