民意是一把雙刃劍，人類文明得以進步，很可能是源於尊重民意；文明之所以退步，也可能是因為要迎合民意。尤其是所謂的民意，是可以製造出來，政治野心家從中擺弄，往往就能得其所哉。過去幾年，全球政治、經濟最大的麻煩事，可能全是始自於野心家要爭取選票，進而挑動民情，結果才會引來亂局。

美國前總統特朗普未上台前，中美兩國關係良好，雙方合作多而鬥爭少，更為全球經濟帶來了一段欣欣向榮的日子。奈何特朗普入主白宮之後，正事不幹，偏愛炒作話題，他為了煽動起民眾情緒，便刻意替美國製造假想敵。

這位白宮主人大肆渲染，告訴美國人，他們的職位給中國人間接搶走了，他們面對的新冠肺炎病毒，是中國人在武漢實驗室製造出來的。雖然是大話連篇，但勝在美國愚民眾多，不少人信以為真，由是觸發起強烈的反華情緒。

2019年，香港掀起反修例風波，維港兩岸亂得不成樣子，追本溯源，還不是因為一批政客想撈取利益，而肆意煽動民眾？暴亂爆發之後，民心大受蠱惑，當年舉行的區議會選舉，竟然有近九成議席落入了反對派手中。野心家們食髓知味，接下來還想謀奪立法會的大部分議席，若非中央政府及時制止，後果不堪設想。選舉選舉，當代社會有多少煩惱，是因為選舉而來！

我甚至懷疑烏克蘭總統澤連斯基和台灣領導人蔡英文，前者是否當真如此憎恨俄羅斯，後者又是否當真如此抗拒中國大陸。說不定他倆也跟特朗普一樣，當初只是在炒作議題、騙取選票。如果世界上少些投票活動，或許這幾年間的政經危機，泰半都不會發生。