尖沙咀日前有人墮樓身亡，死者疑在大廈與大廈之間跳躍期間失足踏空，從天台飛墮13層樓，幸沒有殃及無辜途人。一再有年輕人玩所謂極限運動，一失足成空中飛人，社會還稱這種玩命行為作運動，可見年輕人和成年人皆「腦囟未生埋」。

上述意外地址為尖沙咀樂道一帶，亦即網上一段瘋傳多年，一行3人飛躍道玩家，以主觀鏡頭拍攝成員於多幢大廈天台間跳來跳去，甚至踏着數根窄窄的管道，從一幢大廈走至另一幢，最終闖入某大型商場，沿扶手電梯「瀡滑梯」而下，再與保安打招呼後，走出商場作結，屬同一事發地點。

這等毫無安全保障的高空跳躍危險行為，就算訓練有素的專業特技人也不會拿生命作賭注，偏偏有心智未成熟的年輕人「躍躍」欲試。2018年，15歲印度裔男童在油麻地文英街某大廈天台，在友人面前於幼細水管上踩鋼線般來回行走，懷疑差錯腳失足墮樓，重傷送院。出於火警逃生需要，大廈天台不能上鎖，本來年輕人心智若正常些，這也沒有甚麼問題，可惜卻事與願違。

或許時下年輕人物質條件太豐盛，毋須幫忙煮飯洗衫，結果食飽飯、勁得閒，心靈空虛，思想乖戾，竟然熱衷以玩命方式來呃like，而這種情況中外皆是。青少年透過網絡耳濡目染，除了「黃泉飛躍道」外，近十年來也熱玩「窒息遊戲」，即以狗帶、繩索或索帶套在自己頸上，阻止血液上流，令腦部短暫缺氧，在幾乎窒息一刻將索帶鬆開，令血液瞬間沖上腦部，從而感受「死亡邊緣」的快感。這等嫌命長的玩意在加拿大、英國、澳洲及中國內地已奪去多條生命。

網絡世代，年輕人被荼毒，玩命斃命，最怕一旦出現死亡事件，又說死因有可疑，需要勞煩死因庭。