新一屆政府正開展打擊全港衞生黑點及持續改善市容工作，筆者早前已向當局提出建議，要求檢視全港垃圾站特別是市區垃圾站的功能及設計，並作出優化和翻新，增設回收功能。其一，可配合明年下半年實施的垃圾徵費計劃；其二，把全港垃圾站改頭換面，像翻新公廁計劃般，外形與環境衞生程度都能令人眼前一亮，並加入市民評分裝置。

食環署目前共管理164個永久離街垃圾收集站、8個臨時收集站、877個鄉郊或臨時構築垃圾站及1,960個放置於街道的垃圾桶。當局近年也有嘗試翻新一些垃圾站，如加入清潔龍的捲閘壁畫，但多是像80、90年代設計，首座集社區回收中心與垃圾收集站的大樓，位於洪水橋洪福邨，也要等到2024年第二季才落成。

香港大部分的垃圾站設計與功能，可算是沒有與時並進。無論是內地大城市如深圳或是境外地區，垃圾站外形已有不同的面貌，與廢物回收平台結合更是常態。香港在明年下半年將實施廢物徵費，當局在改善市容的工作上，應一併考慮翻新或優化現有垃圾站功能與外貌，包括加入不同廢物回收功能。無論是目前或日後實施廢物徵費後，舉凡垃圾屬大型物件，當局一向鼓勵市民自行拿去附近的垃圾站丟掉，不要加重清潔工友的負擔。所以，市民要前往垃圾站是不可迴避。

筆者認為當局在改善市容的工作中，應一併加上翻新垃圾站的計劃，與翻新公廁一樣，逐步及加快為垃圾站換上新貌，找建築師之餘，也可以找來藝術家，為垃圾站外牆掃上具有地區特色的壁畫。當然，垃圾站最重要是用科技進一步優化除臭功能，裏面的衞生環境也須大為改善，增加抽風及通風功能，食環署清潔工友的休息室或更衣室應是獨立房間，並增設冷氣設備。