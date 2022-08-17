李家超政府日前開展打擊衞生黑點計劃，為期3個月。這一全城清潔大行動，早應在新冠疫情爆發時便要早做大做，可是林鄭政府就是拖了兩年死都不做，好在新一屆政府肯執手尾大掃除，只能說是遲到好過無到。

這個滅鼠除黑（衞生黑點）計劃非常大陣仗，由政務司副司長卓永興牽頭，跨部門合作，多位局長、署長以及常秘「落水」，花5億元公帑，向600多個黑點打殲滅戰，全港191個公共屋邨加入，並破天荒拆除1,700個危險棄置招牌，儘管未訂「KPI」，但已有實質的「KPI」了。第一階段結束後自會交代計劃結果。

歷史真會嘲弄人！今天政務司副司長卓永興紆尊降貴竟做了前市政局公眾衞生委員會主席的工作。為甚麼特區政府「殺局」（取消市政局）後衞生清潔每況愈下呢？為何曾蔭權當年領導全城清潔大行動後不久問題又死灰復燃？第6屆政府必須深刻總結，找出問題的根本成因，既要治標，更要治本，眼前五個死結如何化解，考驗李家超的治港功力了。

其一，成功杜絕坑渠老鼠的細孔渠閘試驗，已在北角模範邨等安裝多年，為何渠務署不在全港公共屋邨和街市或街道全面安裝呢？其二，掃街、滅蟲鼠、公廁、收集垃圾廢物及環保回收工作均全面外判和變相判上判，前線工人成血汗勞工，最低工資4年無人工加，每合約期滿便解僱一次，試問怎會從根本上提升士氣和服務質素？其三，私家街和私家後巷無王管；其四，殺局後停止進行由學生開始的公眾衞生教育運動，港人衞生意識怎改善？其五，殺局後公眾衞生百病叢生，市民自然大罵政府，因政府取代市政局工作自取其辱。

請特區政府徹底反思己過吧，不要賴市民意識低了。