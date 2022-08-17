政務司副司長卓永興日前巡視旺角塘尾道後巷，見牆壁及渠管貼滿通渠街招，形容「好似一塊塊膏藥咁」，佢點名其中一名通渠師傅，直言佢違法，叫下屬打電話畀佢，睇吓係咪檢控佢。

據悉，至少有兩名曾喺該後巷張貼街招嘅通渠師傅接獲部門來電，控告佢哋違法。接到「凶鈴」嘅通渠師傅都好無奈，指其他如租樓、財務公司等大廣告貼滿大街小巷，當局都冇理，偏偏執着於自己一張小招紙，認為政府未能一視同仁處理；另一名收到政府來電嘅通渠師傅周先生就話，明白新官上任要有表現，但無必要小事化大。

本來呢啲通渠街招貼咗咁多年都冇事，依家因卓官一巡就立刻「出事」，都算唔好彩！

講開「好似一塊塊膏藥咁」，老朽腦海忽地閃起2019年黑暴肆虐，有暴徒喺金鐘建所謂「連儂牆」，張貼大量反中亂港黑暴文宣，其後更喺全港l8區遍地開花，十分損壞市容。當時有唔少市民向食環署反映「連儂牆」成街成巷，隧道、天橋到處密鋪，有損市容，叫食環署清理，之但係食環署一於懶理。

有投訴指時任食環署署長劉利群向員工發內部指引，奉行「四不政策」，以「連儂牆」涉政治為由，所以不清潔、不清洗、不拆除、不處理，被指有違公務員政治中立。食環署當時否認此事，又冇解釋為何不清理，即使立法會議員多次追問，仍然語焉不詳，企圖蒙混過關。事件拖足幾個月，食環署才與警方、路政署共同清理各區「連儂牆」。

老朽舊事重提，係為咗儆醒做官嘅要「檢身若不及」，疫慌下生活已如此艱難，不要老是找碴兒靠害蟻民，而係要學會「見不賢而內自省也」，親民，止於至善。咁樣，才有可能說好香港故事！