當初公布選舉政綱時，特首李家超已提出「基建先行，創發展容量」的原則，筆者對此非常贊同。早在秦始皇時代，已經懂得必須建馳道才能有效落實管理的道理。要發展先要有良好的基建，這個方針非常正確。政府現正就2022年施政報告進行公眾諮詢，聽取社會各界意見，筆者希望在此就進行基建發展的側重點提出一些意見，供政府考慮。

要點一：基建發展須以融入大灣區發展為目標。

回顧過去，香港的成功是由於在中國和世界的連接方面發揮關鍵作用，香港不僅是國際金融中心，更是出入中國內地的最重要門戶，香港通過推動中國與國際社會之間的交往而成就了自身的輝煌。雖然未來這「超級聯繫人」角色必須延續，但眾所周知，融入大灣區的發展大局已成為決定香港未來發展能否成功的一個舉足輕重因素，所以，「基建先行」的方向也必須以大灣區的發展作為首要考慮。

要點二：要以便利融入大灣區發展為目標。

在地理上，香港屬於粵港澳大灣區的一部分，既然香港的未來是朝着融入大灣區發展的方向走，基建的發展也必須相應地作出配合。翻開地圖便可發現，香港跟大灣區最緊密的聯繫點有兩個，就是北部都會區和港珠澳大橋港方落腳點地區。

首先，北部都會區的概念很容易理解，現在你身處天水圍、上水的空曠地區，舉頭便可看見深圳的高樓大廈。香港的北區毗鄰深圳，只是一河之隔而已。至於港珠澳大橋方面，港方的落腳點是赤鱲角機場一帶。筆者相信，將來恢復全面通關後，港珠澳大橋將成為香港跟大灣區之間的運輸命脈。

針對北區，基建發展的重點應放在流浮山、尖鼻咀、白泥和馬草壟等地區，並以新田、落馬洲和羅湖、文錦渡這兩個綜合發展樞紐作為配合。而在港珠澳大橋方面，由於港方的落腳點是赤鱲角機場一帶，基建的發展就要以東涌和大嶼山北部為重點。

要點三：鐵路和主要幹線以外的發展。

政府「基建先行，創發展容量」原則的注重點是鐵路和主要幹線，指出要加快進行像北環綫那樣已公布的鐵路項目，並探討鐵路和主要幹線基建的布局。筆者對此沒有異議，但認為在鐵路和主要幹線之外，政府的基建不可忽略其他能讓市民住進當區的配套項目，包括地區道路、配水庫之類的食水供應設施、排污工程、社區設施和最重要的房屋。

目前，政府已成立由財政司司長領導的「土地及房屋供應統籌組」，負責全方位推動土地和房屋供應，以進一步提速、提效、提量的原則加快造地建屋為目標。政府在發展北區和港珠澳大橋港方落腳點兩個地區時，要同時兼顧主要交通以外的配套項目。只有這樣，才不會造成將來大量市民必須跨區來往新發展區和住處的問題，也不會招致發展形態畸形和其他發展配套不到位的批評。