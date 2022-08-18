世界視線：美國施壓兼威逼　南韓前路陷兩難

朝鮮半島局勢波譎雲詭之際，韓美兩國軍隊周二起展開危機管理演習，為下半年「乙支自由之盾」聯合軍演作準備。南韓民間團體連日來舉行反美集會，周日有近萬人在不同駐韓美軍基地外示威，高喊「美軍撤退」。主辦單位批評美國是激化半島緊張局勢的始作俑者，若要追求和平，就必須中斷韓美軍事合作。

南韓民眾和美軍之間積怨已久，由早年反對美國部署薩德導彈防衞系統，到近年駐韓美軍屢屢在當地肆意妄為生事，皆進一步加劇民眾特別是老一輩人的反美情緒。儘管這一波反美集會看來不過是老調重彈，西方主流傳媒亦對此隻字未提，但事件要連起來看，皆因這一切都很可能和美國被指用來劍指中國的《晶片法案》有莫大關連。

時間回到本月初，美國眾議院議長佩洛西訪問南韓時備受冷待，韓方未派官員接機之餘，總統尹錫悅亦繼續休假未有「蒲頭」，據報令佩氏大為不滿。民望不斷下挫的尹氏之所以冒險請老太太「食檸檬」，除了不願刺激北韓提前進行核試及捲入台海風波，更重要是暗示不會在晶片工業方面追隨美國圍堵中國。結果美方代表團離開後，南韓外長朴振立刻啟程前往山東與中國外長王毅見面。

美國《晶片法案》不只針對中國，更要求接受華府資金的晶片公司，必須在美國本土生產研發出來的技術產品，務必做到在美投資、研發及製造。這樣的話，其他國家將無法成為主流的研發生產方，美國則可在晶片業一統天下。晶片產業是南韓經濟命脈之一，晶片出口60%的市場份額都在中國。若晶片產業移到美國，南韓企業不會好過，大量國民也會失業。

倘追隨華府在晶片產業圍堵中國，南韓無疑是在搬石砸腳，這又如何能夠答應？因此在加入美國的晶片四方聯盟一事上，尹氏遲遲未有答覆，反而在全球半導體激烈競爭下，特赦三星電子副會長李在鎔，說到底就是利益。尹氏又再對朝拋橄欖枝，指若平壤棄核，將提供外交支援及考慮裁軍。惟言猶在耳，北韓隨即向黃海發射兩支巡航導彈。在華府及平壤不斷施壓下，南韓內政外交也變得撲朔迷離。