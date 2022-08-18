功夫茶：保護傘庇黑護惡　搞細路竟獲輕縱

各位，香港司法常被質疑未能彰顯公義，鬼咩！有國安重犯可以一犯再犯兼拒絕認罪，依然毋須加監，「有判等於無判」，點彰顯公義？更好笑嘅係，連「表證成立但罪名不成立」都噏得出，睇怕關二哥地下有知，必然將青龍偃月刀舞到天旋地轉，漲紅着臉要怒闖香江一趟，去公堂看看究竟何物咁有把炮張起保護傘連漢奸都放生？

講開又講，近排香港掀起一陣移民潮，老師學生都好似大逃亡咁，簡直就係「唔理好醜，有得走就走夾唔抖」！各位稍安毋躁，睇落就知答案！一個衰世，必然道德廢、功業薄、氣節喪！進而三綱不正，六紀不理，則大亂生矣！呢，香港號稱法治之區，之不過，司法亂象又好似呼吸咁平常。法官判案，判刑起不到警戒惡行應有嘅效果，明顯就係縱惡。古代嘅說法係刑不當罪，賞一惡則眾惡多，不祥莫大焉！

呢嗱，事緣一名6歲小學女生前年10月喺學校門外遭人淋潑橙色液體，警方事後拘捕3名懷疑涉案男子，控告佢哋普通襲擊及有意圖而導致他人身體受嚴重傷害等罪，喺區院受審後被裁定一項普通襲擊罪成。

區院暫委法官判刑指本案事主係一名手無寸鐵嘅上學小童，應無憂無慮及不應受如此威脅，被告嘅行為當受社會譴責，法庭亦有責任保護幼童，此為案中加刑因素。法官口中義正詞嚴，又話「有責任保護幼童」，又話係「加刑因素」，結果3人尋日同被判囚3個月！3個月叫「加刑」，難怪尋日天公為之灑下連場雷雨！連6歲細路女都搞，天理難容，人神共憤吖！再講，追債都禍不及妻兒，古時盜亦有道，依家呢班黑社會搞個細路女，令其終生擔驚受怕，一世留下陰影，簡直禽獸不如！唔通有人自稱有司法保護傘撐腰係真嘅？

據悉，案中被告為本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻爪牙。據了解，其中一名被告為「貼招黨」頭目「金毛文」嘅黨羽，遇襲女童嘅外祖父喺內地經營茶葉生意，欠下逾千萬元債務，惟遲遲未償還，後來一名泰國華僑稱可替佢擺平，要求300萬元報酬。不過有人冇支付酬金，因此對方派出黑幫成員毆打事主並向其外孫女淋漆油。

呢班黑社會恃惡行兇，喪盡天良，司法仲要輕判！佢哋係萬惡之源，社會安定嘅計時炸彈；照計差佬有反黑組、有線人，理應手握唔少黑幫成員名單，有名單不是應主動打擊剿滅嗎？治亂世，用重典！依家啲差佬打擊黑社會卻不痛不癢，「中環槍擊事件」至今逾兩個月，疑犯和涉案槍械仍未尋獲，可思過半，也就難怪黑社會罪案無日無之咯！

各位，知道點解細路趕移民啦，睇吓「童虐居事件」，連幾個月大BB都被虐，就知BB點解都喊住要移民！依家香港，睇怕只有老鼠好食好住唔願走，可以走嘅，不會留喇！功夫茶睇見香港亂成一鍋粥，又多電騙、網騙，近日仲有港人慘被賣豬仔！喂吖！有得走梗走啦，外國點都文明啲，起碼對動物都好啲，係唔係咁講吖前世！