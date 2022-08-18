正論：港人慘被賣豬仔　盡快營救莫遲疑

本報昨日報道有港男慘被「賣豬仔」到緬甸從事網騙工作，叫天不應叫地不靈，可謂一石激起千重浪。入境處表示，今年已接獲17名港人家屬求助，警方亦接獲12宗報案，指家人懷疑在泰國、緬甸、柬埔寨及老撾失聯，目前起碼有5名港人仍然下落不明。事到如今，港府必須全力營救，必要時請外交部加入救援，否則這些港人性命堪虞。

台灣近期揭發有大批民眾被騙到緬甸、柬埔寨等東南亞國家「打工」，到埗後隨即被拐賣禁錮從事電騙或網騙，不達到指定金額或付不起贖金不會放行，有些女士更慘遭性侵和被迫賣淫，甚至有傳被活摘人體器官再拋屍落海，駭人聽聞之至。詎料台灣輿論仍在沸騰之際，這股恐怖的「賣豬仔」風潮已殺入本港。疫情下經濟不景，失業率高企，犯罪集團透過網絡平台高薪招聘港人到東南亞打工，包機票食宿更有豐厚報酬，遂吸引不少財政陷困的失業人士「博一博」，結果一失足成千古恨。本報昨日頭版報道化名John的港男的悲慘遭遇，現正身處緬甸一無政府區域被迫從事網騙工作無法離開，一度想過自殺，情況令全城關注。

昨日網上再流傳多段影片，內容為一些正被禁錮在緬甸、柬埔寨等地的華人，遭犯罪集團施以電擊酷刑，迫令他們就範配合犯罪行為，當中有人血流披面，有人慘叫震天，令人不忍卒睹。從中可以想像，被困當地的港人是何等絕望無助。

誠然，這些人輕易相信網上招聘廣告，以為毋須學歷經驗便能輕鬆賺取豐厚報酬，聽從素未謀面的人建議到陌生的東南亞打工，終於令自己身陷險境，本身的確需要負起相當責任。惟事情已到了最壞地步，這些受害人唯一能夠指望就是政府甚至國家出手相救，否則隨時命喪異鄉。儘管入境處「協助在外香港居民小組」表明收到相關求助後，會即時按求助人意願協助其向當地警方及本港警方報案，並會繼續與受害人家屬、香港警務處、外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館或總領事館保持密切聯繫；而香港警務處同樣表示會透過國際刑警的平台，聯絡海外執法機構交流情報及協助調查，但這些力度是否足夠，實屬疑問。

目前最大的困難是，受困港人身處何地並不清晰，部分地區甚至由地方民族軍政府控制，當地中央政府也管不了，堪稱三不管地帶，中國駐當地大使館或總領事館以至外交部想交涉也無從入手。然而，只要精神不滑坡，辦法總比困難多。事實上，香港一直有人心不回歸的問題，台灣更毋庸贅言，要是國家在危難關頭及時出手，營救受困港人和台灣同胞，必能起到人心回歸的作用。

再說，港府在這個時候除了協助家屬向當地警方報案之外，更應積極進行調查。台灣日前便拘捕了當地人蛇集團主腦，對截斷人口拐賣鏈起了一定作用，本港執法部門應當加緊本地調查及執法，必要時聯同內地一起打擊。