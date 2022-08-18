香港近一、兩年移民外出大增，其中有政治因素，但最大的是經濟因素，包括英國等國家向香港爭奪人才。香港從來都是移民社會，本地從外而來的移民，不管是從內地或東南亞地區，都心願移民往歐美發達國家。最近，如英國開放給香港居民往居住和工作，容許隨後移民，當然吸引不少港人。

香港應對之策不是單單政治責罵英國，而應急起直追，在爭奪人才方面與國際（不僅是英國）競爭。以往聚焦於內地，但引進英才的政策效用不大，內地移民香港的藝人、音樂家、商界精英，少有在港發展，也不大融入香港社會。而內地更熱衷移民歐美，香港至多只作中途站。特區政府並沒有把引進人才政策與香港經濟發展的戰略連結，起不了積極作用。

當此人才外流，本地生育率下降，人口老化嚴重，而國際競爭也日趨激烈，特首李家超公開說要爭取人才，反映政府開始擔心。但要政策能起最大的作用，需要政府有未來發展的戰略與規劃。引進人才不是僅招攬少數精英，而應是與發展戰略配合，有方向、有步驟地推行。

例如，香港的大學以至大專院校要取消對外來學生的配額限制，大開中門地招攬海外學生，使他們日後變成香港居民或親港、知港人士，擴大香港知識階層的規模和國際聯繫，打破排外和近親繁衍的狹窄辦學心理。把有大專教育學歷和在校人數佔社會人口比例大幅增加，從根本來改變香港社會的知識組成與結構。這樣的大專教育擴張要與香港的產業政策、科技創新政策相配合，改變現時教育體制過度偏向於工商管理的進口學科的失誤。

又例如，香港為推動今後與東南亞發展的合作，重點招收東南亞學生，並且倣效英國，給予東南亞各國主要大學畢業生來港居住和工作的簽證，至少他們有一、兩年暫居的簽證。

再例如，香港反倒向英國及澳、紐招手。同樣地讓當地主要大學畢業生來港暫居和找工作，一、兩年為限。香港市場對這3國的醫療人才開放，招攬他們來港執業，先是公營體系，繼而是私營市場，排除本港醫療既得利益集團設立的保護主義屏障，也集中招攬金融、法律、會計等專業人才，政府設獎勵津貼。

香港要發展為中國的全球最大金融中心、國際大都會，有目標、有戰略的開放型引進人才政策才是關鍵。