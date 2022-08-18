解放軍實戰軍演大包圍和全封鎖台灣時，台軍龜縮，偃旗息鼓，台灣當局只敢打幾句有氣無力的「嘴炮」，台灣社會「生活照常」，民眾反應平靜。數天後，台灣當局又吠了起來，台軍也玩了幾下小兒科的「常規軍演」，出動了若干榴彈炮、迫擊炮、直升機之類的尋常武器比劃了一通。

台灣方面如此之「慫」，不是裝的，不是甚麼策略部署，而是真「慫」，是深知自己的實力遠不如大陸，深知今次解放軍實戰軍演是做好了台軍若敢反抗，哪怕是微小反抗，就會毫不猶豫地把軍演轉化為實戰，立刻暴打台灣。有了這個「自知之明」，蔡英文之流是只能真「慫」的。不過，他們在島外的輿論、在美國西方的輿論卻「鬧哄哄」得很，猛踩解放軍軍演「無料到」，是「車大炮」，猛吹台軍幹掉解放軍不在話下。這樣可笑的吹噓，還真有人相信，柳某一位朋友在澳洲的親戚就深信解放軍打不過台軍，他說，萬一台灣先開炮，大陸有能力武統嗎？如果還沒有準備好，最好別幹「找打」的軍演，省得「讓天下人笑話」。

這番話的意思是大陸根本沒有能力武統，今次軍演是解放軍幹了「找打」的事，幸好台灣沒有先開炮，才沒使大陸「讓天下人笑話」。這位朋友還有一位在美國的親戚也持這種看法，認為解放軍軍演是在吹牛皮。這兩位親戚都是20多年前從大陸移民美、澳的，都入了台灣人在當地搞的教會組織，成了親美、親台之人，據說這樣的海外華人不少。

台灣有個歷史悠久的基督教長老會，是披着宗教外衣的政治組織，長期反共反華，李登輝是其信徒，大搞「台獨」，得到該會支持，現在依然如此。該會在海外大量吸收大陸赴海外讀書、工作、定居人士，向他們灌輸反共反華、支持「台獨」思想，許多人中招。今次解放軍軍演，他們為佩洛西、蔡英文搖旗吶喊。這樣的「台獨」組織，別說武統了，就是在「一國兩制」下也要清除。