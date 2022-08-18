美國前國務卿基辛格已99歲高齡，仍不時發表時政評論，既是因為當今世界紛紛擾擾，不吐不快，更是因為當下華府政客水平太低，不得不出聲提點。他日前在接受《華爾街日報》專訪時直言，美國放棄傳統外交及缺乏偉大領袖，把全球推向烏克蘭及台灣戰爭懸崖；美國處於與中國及俄羅斯開戰邊緣，不知道如何結束及會帶來甚麼後果，而有些問題某種程度上是美國一手製造。他促請華府不要再加劇緊張局勢，也不要製造選項。

眾人皆醉我獨醒，在美國政壇乃至整個社會陷入反中反俄歇斯底里的今天，基辛格能保持頭腦清醒並說出真話，實在難能可貴。這才是真正見過世面的政治家，相對於華府那班庸庸碌碌、鼠目寸光的投機政客，簡直不可相提並論。

基辛格一點也沒有說錯，不管是烏克蘭戰爭，還是台海危機，都是華府一手製造。它為了維護本身霸權而到處點火，同時挑戰中俄兩個大國，殊不知這恰恰促使中俄愈走愈近，無異於搬起石頭砸自己的腳，只能加速美國霸權的衰落。

冷戰時代，基辛格主張美國聯中抗蘇，終於導致蘇聯解體。後來眼見中國迅速崛起，他又提議聯俄抗中，但這次不靈了，華府政客們不但沒有聽從勸告，反而肆意玩火，到處樹敵。一邊挑動俄烏戰爭，一邊製造台海危機，華府自以為可以同時對付兩場戰爭，其實美國綜合實力日益衰落，早已不復當年勇。單是一場阿富汗戰爭，美國即使有英國、澳洲等附庸國相助，也搞得灰頭土臉，最後不得不狼狽撤退，更別說要同時對付中俄兩強。老實說，美國單獨面對任何一強都未必可以佔得便宜，何況是兩面為敵，如果中俄真正聯手，美國幾可肯定必敗無疑。

敵人的敵人就是朋友，中俄本來就是全面戰略協作夥伴關係，又同樣面對美國瘋狂打壓，不管基於甚麼考慮都有必要加強合作。俄烏戰爭爆發後，美國不斷恐嚇中國不要支持俄羅斯，證明它最害怕的就是中俄聯手。既然如此，中國就必須反其道而行，凡是敵人反對的，我們就要擁護，美國愈是害怕中俄聯手，中俄就更應該聯手。畢竟時代不同了，面對美國步步進逼，中國奉行的不結盟政策早已不合時宜。美國可以拉幫結派，為何中國不能跟其他國家結盟？美國可以在台海點火，為何中國不能支援俄羅斯？