政府日前展開為期3個月的打擊衞生黑點計劃，擺出前所未有的強政勵治姿態，不僅由政務司副司長卓永興領頭，連政務司司長陳國基都走上前台，昨日出席完立法會前廳交流會後見記者，一再強調打擊衞生黑點並非只做3個月，必定會持之以恒。聽其言，觀其行，倘現屆政府能夠一洗歷屆頹風，令香港煥然一新，市民絕對樂見其成。

但正如本欄多次質疑，過去港府搞衞生之所以一事無成，皆因部門卸責成風，你推我讓，尤其食環署最是蛇王吞泡，不負責任。即使傳媒「有圖有片有真相」，將衞生黑點及違規事項圖文並茂報道，食環署也有本事回覆一句「經巡查後沒有發現」。更有甚者，曾有電視台拍下大圍某後巷有食肆利用冷氣機「漏水」清洗鮮魚奉客，並將新鮮食材隨地亂放，要求正在街頭巡邏的食環署人員進入後巷視察，署方人員居然理直氣壯表示「唔關我哋事」、「你打1823」，令人嘆為觀止。

這就難怪議員擔心今次的清潔運動又是一場大龍鳳，一陣風過後便無以為繼，要求當局建立標準及部門責任誰屬模式，同時在處理黑點工作的修例上定出優先次序，例如先處理建築物廢料；亦有議員要求採用科技處理，並設立平台讓市民監察，全部意見都是有的放矢。皆因政府部門尸位素餐慣了，新官上場是否就能撥亂反正，實在令人沒有信心。惟有設立衡工量值指標，清楚列明責任誰屬，加上市民監察，若不達標便要被問責，才有可能令懶慣蛇慣的港產官僚改過自新。香港自詡國際金融中心，但衞生情況極之惡劣，鼠患更是禁之不絕，堪稱羞家。港人之所以視日本為「第二個家鄉」，當地市容整潔，連公廁也乾淨過人，絕對是原因之一。香港做得到嗎？